　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬來西亞前首相馬哈地　生涯第3次成立新政黨…誓言不再政治結盟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／路透）

▲馬來西亞前首相馬哈地。（圖／路透）

文／中央社記者孫天美吉隆坡7日專電

95歲的馬來西亞前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今天宣布成立一個屬於馬來人和土著的新政黨，但相關政黨名字未定，因為必須先取得社團註冊局的同意。

這是繼新巫統和土著團結黨之後，馬哈地第3次成立新政黨。

馬哈地在吉隆坡Yayasan AlBukhary的新聞發布會上表示，新政黨將不會和任何政黨結盟，包括希望聯盟，「原因你們都懂」。引起哄堂大笑。

由馬哈地領軍的希盟政府，今年2月末因為馬哈地有意組成跨黨派政府不果，馬哈地所屬的土著團結黨部分黨員退出希盟，加入國民聯盟，以至國盟取得國會簡單多數票（114票對108票），奪取執政權。

不過馬哈地和一些土團黨領導仍留在希盟內，並和公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）為了成為希盟首相人選僵持不下，自此陷入漫長的口水戰。

馬哈地指出，雖然馬來西亞已有巫統、伊斯蘭黨和土團黨3個馬來人和土著的政黨，但這些政黨都戀權， 典當馬來人的尊嚴、宗教與鬥爭方向。

「新政黨將延續土團黨初衷，繼續對抗貪腐與盜賊統治。」馬哈地表示，土團黨當初創立是為了對抗前首相納吉（Najib Razak）的盜賊統治，不過如今卻遭到主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）騎劫，乖離了原本的 路線。慕尤丁是馬來西亞現任首相。

馬哈地原是土團黨總裁，但由於馬哈地與其他4名 黨領袖，於5月18日的國會會議中坐在反對黨的議席，遭主席慕尤丁宣布終止黨籍。馬哈地等人不服，於6月9 日向法院申請臨時禁令，要求法院宣判他們仍為合法黨 員，並且掌握原本職權；後來慕尤丁與其他黨領袖則向法院申請撤銷馬哈地所提出的相關訴訟。

因為吉隆坡高等法院今早駁回馬哈地等人提出仍是土團黨員的訴求，馬哈地因而決定成立新政黨。

法官羅哈尼（Rohani Ismail）援引1966年社團法令第18C條文指出，政黨的決定不能被帶上任何司法單位挑戰、上訴、撤銷或質疑，法庭也無權審理相關訴訟 、申請、質疑或審訊。「土團黨最高理事會已於6月4日 開會議決終止原訴人的黨籍，原訴人因而並沒有法律地位提出訴訟。」

值得一提的是，這項法令還是時任巫統黨主席和首相的馬哈地，於1987年黨爭中勝出後，為免對手橫生枝節，推動修訂的法令。

馬哈地從政以來是第3次成立新政黨。

1988年2月4日，馬哈地所屬的「巫統」（United Malays National Organization,UMNO）因為一些未註冊的支部參與黨選，巫統被法庭宣判為非法政黨。馬哈地因而成立新政黨取名「新巫統」，英文名為United Malays National Organization（New），簡稱UMNO (New)，並把巫統的黨產轉移到新巫統。

後來「新巫統」又易名為「巫統」，也是目前國盟政府成員中的執政黨之一。

2016年9月，馬哈地在退出巫統7個月後，連同遭開除巫統黨籍的前副首相慕尤丁創辦土著團結黨，馬哈地出任總裁，慕尤丁則擔任主席。

►最強護髮一抹超柔順

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
實況主路邊開直播「陌生女突亂入裝熟」　轉頭才知救了她一命
于美人淚崩「羅霈穎魂魄躁動」...講1段話連擲三聖筊
山下智久爆帶女高中生開房...傑尼斯認了！17歲「制服正妹」
羅霈穎明午一點頭七　大哥羅青扛下治喪事宜...背後藏洋蔥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黎巴嫩爆炸威力太強！他被「炸進海中」漂30hrs　奇蹟身還…家屬衝醫院傻了

貝魯特爆炸中心點…「死屍」渾身浴血壓車底　下一秒突然睜眼

馬來西亞前首相馬哈地　生涯第3次成立新政黨…誓言不再政治結盟

身價狂漲「衝破3兆台幣」！全球第3位千億美元富豪出爐　36歲的他最年輕

美取消全球旅行警告　網友：有哪個地方會讓我們入境？

快訊／黎巴嫩大爆炸「飛彈襲擊」畫面瘋傳！　總統出面說話了

南韓網友稱收到「中國不明種子」　藏在網購衣服口袋

【黃寶慧】慧眼看天下／川普下TikTok抄家令 賣給微軟還抽成!？ 白宮最高層級內閣官員將訪台 再闢台海戰線!？

快訊／黎巴嫩總統：貝魯特大爆炸原因　或受火箭彈干擾

翻臉比翻書快　川普宣布重啟對加拿大鋁徵收10%關稅

澎恰恰「負債2.4億」銀行存款剩500元　跟地下錢莊.高利貸借錢：越滾越大

耳內長巨無霸「雙頭黑頭粉刺」美容師巧手夾出！網大讚：療癒

超狂！他０防護坐沙發飛上天　悠哉吃零食+看電視...驚百萬網

澎恰恰「宣布破產」負債2.4億！　公開致歉債主：家裡全數出盡

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

《三十而已》江疏影：找有點錢的是拜金？　「找30歲一無是處的男生就正確嗎」

楊冪3秒落淚…鄧倫還在醞釀哭不出！　狂激他：專業演員不讓劇組等的ＸＤ

獨家直擊／羅志祥「瘦了10公斤」現身內湖用餐　問到復出..他親回：想先多陪家人

台中清水休息站在韓國也很有名 ! 吃美食看風景她大讚：像百貨公司

醉男為躲警...迴轉逃逸撞貨車尾　母PO文淚訴：酒駕他就該死嗎？

黎巴嫩爆炸威力太強！他被「炸進海中」漂30hrs　奇蹟身還…家屬衝醫院傻了

貝魯特爆炸中心點…「死屍」渾身浴血壓車底　下一秒突然睜眼

馬來西亞前首相馬哈地　生涯第3次成立新政黨…誓言不再政治結盟

身價狂漲「衝破3兆台幣」！全球第3位千億美元富豪出爐　36歲的他最年輕

美取消全球旅行警告　網友：有哪個地方會讓我們入境？

快訊／黎巴嫩大爆炸「飛彈襲擊」畫面瘋傳！　總統出面說話了

南韓網友稱收到「中國不明種子」　藏在網購衣服口袋

【黃寶慧】慧眼看天下／川普下TikTok抄家令 賣給微軟還抽成!？ 白宮最高層級內閣官員將訪台 再闢台海戰線!？

快訊／黎巴嫩總統：貝魯特大爆炸原因　或受火箭彈干擾

翻臉比翻書快　川普宣布重啟對加拿大鋁徵收10%關稅

中職／王溢正技壓德保拉　曾豪駒：今年最好一場

郭美美自爆曾跟黃景瑜交往！　「從他眼裡看到溫柔」6年後卻遭封鎖：怎能這麼忘恩負義

中職／張進德單場雙響砲　首轟獻給方校長

黎巴嫩爆炸威力太強！他被「炸進海中」漂30hrs　奇蹟身還…家屬衝醫院傻了

中美惡化！楊潔篪撰6千多字文章　呼籲「美方決策者尊重歷史事實」

羅霈穎猝逝／提早教孩子　女人的底氣來自這6點

中職／兄弟4連敗、德保拉斷連勝　丘昌榮：士氣影響大

快訊／趙正宇撤銷交保更裁！　北院預計8日9點30分開庭

中職／第一次把球打不見　林安可好驚訝：打這麼遠

越南外配離家2個月「摔落台鐵」上下半身分離　疑有情緒問題想搭車就醫

國際熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

超市驚見最毒蜘蛛...咬一口「恐勃起4小時」

快訊／大爆炸「飛彈襲擊」畫面瘋傳！　黎國總統說話了

慶祝生日　閨蜜竟爬上床合體老公

即／川普簽行政命令！禁美企與「抖音、微信」合作

爆乳女模全裸洗澎澎　手罩遮不住

即／俄亥俄州長確診　原本要見川普

黎巴嫩孕婦進產房　老公錄下爆炸瞬間

145公斤厚片女狠甩76公斤！

譚德塞喊話美國「重新考慮退出WHO」：重點不是錢

瑪麗亞凱莉胞姐　控告母親性虐待

男遭炸飛「海漂30小時」全身鮮血狂流

他旁邊濺起高空水花　下秒驚覺「拍照小弟消失」

更多熱門

相關新聞

大馬8/1強制戴口罩　違者罰7467元

大馬8/1強制戴口罩　違者罰7467元

馬來西亞於昨天開始實施「公共場合強制戴口罩」，包括搭乘交通工具；不過新制上路第一天，就傳出不少誤導民眾的訊息，導致許多人都不清楚何時該戴。對此，全國總警長阿都哈密（Abdul Hamid Bador）表示，因為是實施新制初期，所以警方會提醒民眾何時該戴，若是屢勸不聽，才會開下馬幣1000令吉（約台幣7467元）的罰單。

馬星跨國捷運簽協議　2026年完工

馬星跨國捷運簽協議　2026年完工

風水輪流轉？大馬前首相今為貪汙犯　昔被開除者變首相

風水輪流轉？大馬前首相今為貪汙犯　昔被開除者變首相

即／大馬前首相「貪汙洗錢7重罪」全成立

即／大馬前首相「貪汙洗錢7重罪」全成立

大馬前首相納吉涉洗錢　第一案宣判在即

大馬前首相納吉涉洗錢　第一案宣判在即

關鍵字：

馬哈地馬來西亞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

308萬→5676萬　非買不可？台南透天厝法拍　屋主加價18倍得標

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

枕邊人消失　米可白讓老公動肝火

快訊／米可白宣布離婚尾牙大王

我要打三個！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍

情侶開房3天遭現場直播！他崩潰：就沒停過

3天2夜墾丁民宿花6萬！他怨：早餐泡麵+組合肉

情趣用品店驚傳靈異！娃娃半夜轉身看鏡頭

米可白求歡遭拒　5年豪門婚無子

高二跳考生465分上台大醫科

快訊／羅霈穎移靈至民權東路！

車行祭優惠！他湊到「40萬三倍券」卻遭拒

草叢出現金黃色「會走路的石頭」

更多

最夯影音

更多
澎恰恰「負債2.4億」銀行存款剩500元　跟地下錢莊.高利貸借錢：越滾越大

澎恰恰「負債2.4億」銀行存款剩500元　跟地下錢莊.高利貸借錢：越滾越大
耳內長巨無霸「雙頭黑頭粉刺」美容師巧手夾出！網大讚：療癒

耳內長巨無霸「雙頭黑頭粉刺」美容師巧手夾出！網大讚：療癒

超狂！他０防護坐沙發飛上天　悠哉吃零食+看電視...驚百萬網

超狂！他０防護坐沙發飛上天　悠哉吃零食+看電視...驚百萬網

澎恰恰「宣布破產」負債2.4億！　公開致歉債主：家裡全數出盡

澎恰恰「宣布破產」負債2.4億！　公開致歉債主：家裡全數出盡

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面