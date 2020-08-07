7月對美出口43.6億美元　創歷史單月新高紀錄

▲雖然資通與視聽產品、電子零組件表現優異，但是其他貨品仍然衰退中，8月出口仍可能負成長（圖／記者林世文攝）

記者吳靜君／台北報導

進入旺季，宅經濟遠端科技需求暢旺，加上傳統類貨品跌幅收斂，使得7月的出口達到282億美元，年增率0.4%，終止連續四個月的負成長；但是展望8月，財政部不敢太過樂觀，認為出口金額仍可能維持在-2.5%到-0.5%之間。

從7月的出口來看，主要貨品當中資通訊與視聽產品受到遠距應用需求強勁推升，以43.5億美元創歷史新高紀錄；此外電子零組件業因積體電路帶動之下，出口金額達到109.8美元，也創下歷史單月次高；但是排除了資通視聽和電子零組件之外，其他貨品都還是較去年同期衰退13.8%，雖然已經比6月的-23.8%縮小，但仍持續衰退，尤其礦產品更是較去年同月少了六成左右。

請繼續往下閱讀...

7月對陸港出口金額 創歷年單月第三高紀錄

主要出口國家當中，7月對中國大陸、香港的出口125.8億美元，創下歷史第三高的紀錄，較去年同期也增加了14.2億美元，年增率12.7%；對美國的出口也相當可觀，出口金額為43.6億美元，創下歷史單月新高紀錄，較去年同期增長3.1億美元，年增率7.8%。

累計前七月對於陸港、美與日本的出口金額皆創歷史同期新高，占我國總出口金額達到六成以上，為64.6%。

展望未來，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴峻、中美貿易關係仍然相當緊張，局勢不確定性不利於出口；遠距商機與5G通訊等新興運用被看好，國內的高半導體領導廠商高階製程的優勢，對於出口還是有正面的效果，即使8月仍屬旺季，不過傳統類出口貨品衰退幅度仍然不小的情況之下，8月仍然可能負成長，預估衰退幅度在-2.5%到-0.5%之間。