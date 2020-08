快訊／黎巴嫩大爆炸「飛彈襲擊」畫面瘋傳！　總統出面說話了

Doctored videos of Tuesday's devastating explosion in Beirut are already circulating on every major social media platform https://t.co/yaLvmozvuX

記者黃心瑀/綜合報導

黎巴嫩貝魯特港口4日發生大爆炸,目前已知造成153人死亡,不過日前各大外媒上卻出現一部影片,內容顯示在大爆炸發生之前,有疑似為飛彈的物品襲擊港口,也讓外界紛紛開始質疑,這起意外的起因並非官方給出的「硝酸銨著火」。對此,黎國總統奧恩(Michel Aoun)表示,目前並未排除有外力介入這次的事故,調查人員正在確認事件中是否有導彈或炸彈存在的可能性。

I mean, why even invert the colors? Would have been clear in the original color. pic.twitter.com/xMjUopm5EQ