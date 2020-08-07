　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／黎巴嫩大爆炸「飛彈襲擊」畫面瘋傳！　總統出面說話了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

黎巴嫩貝魯特港口4日發生大爆炸，目前已知造成153人死亡，不過日前各大外媒上卻出現一部影片，內容顯示在大爆炸發生之前，有疑似為飛彈的物品襲擊港口，也讓外界紛紛開始質疑，這起意外的起因並非官方給出的「硝酸銨著火」。對此，黎國總統奧恩（Michel Aoun）表示，目前並未排除有外力介入這次的事故，調查人員正在確認事件中是否有導彈或炸彈存在的可能性。

綜合外媒報導，CNN駐貝魯特阿拉伯社群媒體製作人梅赫森（Mehsen Mekhtfe）在大爆炸發生當下，人正好位於附近，並且及時的將爆炸可怕的瞬間記錄下來，PO在個人臉書的頁面上，他在貼文中寫道，「這是大爆炸發生的瞬間，當時他以為這只是一場比較大的火災，並沒有特別注意到是一起大型爆炸。地板因為爆炸而震動，我很強壯，在那當下我只想到要如何保護自己，很幸運的我的衣服剛好被抓在手中，可以即時的遮住臉跟鼻。我永遠不會忘記這起事件， 生命是如此的珍貴跟美麗。」

不過這個影片隨後卻出現另外一個版本，從新的影片中有人發現在爆炸發生之前，疑似有導彈或是飛彈的物品飛過，並且襲擊了港口；對此CNN在第一時間發現影片之後，緊急將影片進行比對，確認了影片遭到竄改、假造。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

梅赫森說表示，許多人跟他說網路上有流傳假的影片，影片確實是他拍的沒錯，但他擁有最原始的檔案，他可以確認事發當下沒有看到任何導彈的存在，也沒有聽到任何噴氣機或是無人機的聲音。

報導中指出，各大社交媒體如Facebook，Instagram、Twitter、YouTube和TikTok都出現假造的影片流傳的現象，對此Facebook已將此類影片加上「帶有虛假訊息」的警告標示，而TikTok跟YouTube則稱會將帶有誤導性內容的影像刪除。

目前黎巴嫩官方認為，貝魯特大爆炸的原因，應是儲存在港口倉庫高達2750頓的硝酸銨所引起，不過黎國總統奧恩（Michel Aoun）稍早前稱，並沒有排除有外國干涉此次爆炸的可能性，目前調查人員正在確認，事件中是否有導彈或是炸彈的因素存在。

 

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
山下智久爆「帶17歲正妹高中生開房」8小時！未成年少女陪喝酒
照超音波怪怪的…醫接生一看「男嬰脖戴滿銀項鏈」嚇傻
快訊／黎巴嫩大爆炸「飛彈襲擊」畫面瘋傳！　總統出面說話了
快訊／羅霈穎移靈「有牽掛」擲5次才聖筊！大哥說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美取消全球旅行警告　網友：有哪個地方會讓我們入境？

快訊／黎巴嫩大爆炸「飛彈襲擊」畫面瘋傳！　總統出面說話了

南韓網友稱收到「中國不明種子」　藏在網購衣服口袋

【黃寶慧】慧眼看天下／川普下TikTok抄家令 賣給微軟還抽成!？ 白宮最高層級內閣官員將訪台 再闢台海戰線!？

快訊／黎巴嫩總統：貝魯特大爆炸原因　或受火箭彈影響

翻臉比翻書快　川普宣布重啟對加拿大鋁徵收10%關稅

賽鴿驚爆集體中毒死亡！疑誤喝「柴油廢氣處理液」...2000隻退賽

超怕川普「真的開戰」！　美官員不願提軍事建議：他的心思太難預測

她買薯條到海灘吃！下秒慘遭成群海鷗圍攻搶食...嚇得驚聲尖叫扔掉

黎巴嫩大爆炸！30萬人將無家可歸　世界展望會第一時間緊急救援

澎恰恰「負債2.4億」銀行存款剩500元　跟地下錢莊.高利貸借錢：越滾越大

耳內長巨無霸「雙頭黑頭粉刺」美容師巧手夾出！網大讚：療癒

超狂！他０防護坐沙發飛上天　悠哉吃零食+看電視...驚百萬網

澎恰恰「宣布破產」負債2.4億！　公開致歉債主：家裡全數出盡

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

《三十而已》江疏影：找有點錢的是拜金？　「找30歲一無是處的男生就正確嗎」

楊冪3秒落淚…鄧倫還在醞釀哭不出！　狂激他：專業演員不讓劇組等的ＸＤ

獨家直擊／羅志祥「瘦了10公斤」現身內湖用餐　問到復出..他親回：想先多陪家人

台中清水休息站在韓國也很有名 ! 吃美食看風景她大讚：像百貨公司

醉男為躲警...迴轉逃逸撞貨車尾　母PO文淚訴：酒駕他就該死嗎？

美取消全球旅行警告　網友：有哪個地方會讓我們入境？

快訊／黎巴嫩大爆炸「飛彈襲擊」畫面瘋傳！　總統出面說話了

南韓網友稱收到「中國不明種子」　藏在網購衣服口袋

【黃寶慧】慧眼看天下／川普下TikTok抄家令 賣給微軟還抽成!？ 白宮最高層級內閣官員將訪台 再闢台海戰線!？

快訊／黎巴嫩總統：貝魯特大爆炸原因　或受火箭彈影響

翻臉比翻書快　川普宣布重啟對加拿大鋁徵收10%關稅

賽鴿驚爆集體中毒死亡！疑誤喝「柴油廢氣處理液」...2000隻退賽

超怕川普「真的開戰」！　美官員不願提軍事建議：他的心思太難預測

她買薯條到海灘吃！下秒慘遭成群海鷗圍攻搶食...嚇得驚聲尖叫扔掉

黎巴嫩大爆炸！30萬人將無家可歸　世界展望會第一時間緊急救援

離家兒車已典當...家裡狂收12張罰單及停車單　阿嬤急找議員　

Tony放棄美高薪「千里追愛隋棠」！親顧3寶：有心就會越好

獲廠商認可！陸企成功研發5nm蝕刻機　將投入生產供華為、高通晶片

羅霈穎明午一點頭七　大哥羅青不捨94歲母親難過「一肩扛下」治喪事宜

巨大撤回捷安特輕合金科技A股上市案　斥資8億設立愛普智科技子公司

中職／高宇杰飆高音唱《我可以》　蔡旻佑打100分：用生命唱歌

《菸害防治法》修正草案9月送政院　國健署立場以「類菸品」禁止加熱菸

嘉義9歲女苦追娃娃車！爆出「黑暗真相」又被趕下車哭了…家長：道歉還在笑

日職／樂天逆轉擊敗軟銀　宋家豪無失分收下本季首勝

不斷更新／張進德中職首轟出爐　羅里奇投5局退場

國際熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

超市驚見最毒蜘蛛...咬一口「恐勃起4小時」

快訊／大爆炸「飛彈襲擊」畫面瘋傳！　黎國總統說話了

慶祝生日　閨蜜竟爬上床合體老公

即／川普簽行政命令！禁美企與「抖音、微信」合作

爆乳女模全裸洗澎澎　手罩遮不住

即／俄亥俄州長確診　原本要見川普

黎巴嫩孕婦進產房　老公錄下爆炸瞬間

145公斤厚片女狠甩76公斤！

譚德塞喊話美國「重新考慮退出WHO」：重點不是錢

瑪麗亞凱莉胞姐　控告母親性虐待

男遭炸飛「海漂30小時」全身鮮血狂流

美國3少年　帶AK步槍闖川普別墅

更多熱門

相關新聞

美國總統川普在8月6日簽署了行政命令，禁止美國企業和抖音、微信以及微信母公司騰訊」進行交易，9月20日生效，從抖音到騰訊，川普對陸企已經殺紅眼了嗎?

黎巴嫩大爆炸！世界展望會投入救援

黎巴嫩大爆炸！世界展望會投入救援

飛彈引爆貝魯特？　原PO出面駁斥

飛彈引爆貝魯特？　原PO出面駁斥

印度海關查扣清奈港700噸硝酸銨

印度海關查扣清奈港700噸硝酸銨

貝魯特爆炸第一批消防員失聯　僅剩下破碎衣物

貝魯特爆炸第一批消防員失聯　僅剩下破碎衣物

關鍵字：

黎巴嫩爆炸飛彈貝魯特

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

308萬→5676萬　非買不可？台南透天厝法拍　屋主加價18倍得標

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

枕邊人消失　米可白讓老公動肝火

快訊／米可白宣布離婚尾牙大王

情侶開房3天遭現場直播！他崩潰：就沒停過

情趣用品店驚傳靈異！娃娃半夜轉身看鏡頭

我要打三個！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍

米可白求歡遭拒　5年豪門婚無子

3天2夜墾丁民宿花6萬！他怨：早餐泡麵+組合肉

高二跳考生465分上台大醫科

草叢出現金黃色「會走路的石頭」

車行祭優惠！他湊到「40萬三倍券」卻遭拒

狗狂打噴嚏　鼻孔竟夾出黑黑一條

更多

最夯影音

更多
澎恰恰「負債2.4億」銀行存款剩500元　跟地下錢莊.高利貸借錢：越滾越大

澎恰恰「負債2.4億」銀行存款剩500元　跟地下錢莊.高利貸借錢：越滾越大
耳內長巨無霸「雙頭黑頭粉刺」美容師巧手夾出！網大讚：療癒

耳內長巨無霸「雙頭黑頭粉刺」美容師巧手夾出！網大讚：療癒

超狂！他０防護坐沙發飛上天　悠哉吃零食+看電視...驚百萬網

超狂！他０防護坐沙發飛上天　悠哉吃零食+看電視...驚百萬網

澎恰恰「宣布破產」負債2.4億！　公開致歉債主：家裡全數出盡

澎恰恰「宣布破產」負債2.4億！　公開致歉債主：家裡全數出盡

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面