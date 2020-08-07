快訊／黎巴嫩大爆炸「飛彈襲擊」畫面瘋傳！　總統出面說話了

Doctored videos of Tuesday's devastating explosion in Beirut are already circulating on every major social media platform https://t.co/yaLvmozvuX — CNN (@CNN) August 7, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

黎巴嫩貝魯特港口4日發生大爆炸，目前已知造成153人死亡，不過日前各大外媒上卻出現一部影片，內容顯示在大爆炸發生之前，有疑似為飛彈的物品襲擊港口，也讓外界紛紛開始質疑，這起意外的起因並非官方給出的「硝酸銨著火」。對此，黎國總統奧恩（Michel Aoun）表示，目前並未排除有外力介入這次的事故，調查人員正在確認事件中是否有導彈或炸彈存在的可能性。

I mean, why even invert the colors? Would have been clear in the original color. pic.twitter.com/xMjUopm5EQ — Mad Liberals (Parler: MadLiberals) (@mad_liberals) August 6, 2020

綜合外媒報導，CNN駐貝魯特阿拉伯社群媒體製作人梅赫森（Mehsen Mekhtfe）在大爆炸發生當下，人正好位於附近，並且及時的將爆炸可怕的瞬間記錄下來，PO在個人臉書的頁面上，他在貼文中寫道，「這是大爆炸發生的瞬間，當時他以為這只是一場比較大的火災，並沒有特別注意到是一起大型爆炸。地板因為爆炸而震動，我很強壯，在那當下我只想到要如何保護自己，很幸運的我的衣服剛好被抓在手中，可以即時的遮住臉跟鼻。我永遠不會忘記這起事件， 生命是如此的珍貴跟美麗。」

不過這個影片隨後卻出現另外一個版本，從新的影片中有人發現在爆炸發生之前，疑似有導彈或是飛彈的物品飛過，並且襲擊了港口；對此CNN在第一時間發現影片之後，緊急將影片進行比對，確認了影片遭到竄改、假造。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

梅赫森說表示，許多人跟他說網路上有流傳假的影片，影片確實是他拍的沒錯，但他擁有最原始的檔案，他可以確認事發當下沒有看到任何導彈的存在，也沒有聽到任何噴氣機或是無人機的聲音。

報導中指出，各大社交媒體如Facebook，Instagram、Twitter、YouTube和TikTok都出現假造的影片流傳的現象，對此Facebook已將此類影片加上「帶有虛假訊息」的警告標示，而TikTok跟YouTube則稱會將帶有誤導性內容的影像刪除。

目前黎巴嫩官方認為，貝魯特大爆炸的原因，應是儲存在港口倉庫高達2750頓的硝酸銨所引起，不過黎國總統奧恩（Michel Aoun）稍早前稱，並沒有排除有外國干涉此次爆炸的可能性，目前調查人員正在確認，事件中是否有導彈或是炸彈的因素存在。