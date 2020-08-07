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南韓網友稱收到「中國不明種子」　藏在網購衣服口袋

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▲ 。（示意圖／達志影像）

▲ 南韓也發生收到不明種子的事件。（示意圖／達志影像）

記者林彥臣／綜合報導

繼美國、台灣、日本近日收到來自中國的「不明包裹」寄來的不明種子或土壤之後，南韓也發生收到不明種子事件，而且就藏在網購衣服的口袋之中，引發南韓民眾的不安。

根據《韓聯社》報導，一名網友6日在一個分享中國全球速賣通（AliExpress）購物網使用方法的貼吧上表示，收到了在速賣通上購買的衣服，但衣服口袋裏發現了一袋不明植物的種子，並附上了圖片，由於不知該如何處置，讓人不安。回應的網友們認為，這與近期美國等地收到的來自中國寄來的不明植物種子相似，建議向有關機構通報。

美國媒體之前報導指出，美國農業部動植物健康檢查局（APHIS）就當地千餘例從中國寄來的種子進行調查，結果顯示是芥末等14種植物的種子。美國農業部還推測這可能是「刷單騙局」，即賣家為提高信譽將貨品隨意發至某一地址，之後自行填寫購物好評的手段。

南韓農林畜產檢疫本部本月4日在官網發佈公告，提醒民眾在收到從國外寄來的「不明種子」後不要種植或觸摸，應及時向檢疫部門通報，否則將因涉嫌違反《植物防疫法》而受到處罰。

南韓檢疫人員表示，國內尚未接到相關通報，但為預防類似事例發生，在官網上公佈了應對方法。

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