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翻臉比翻書快　川普宣布重啟對加拿大鋁徵收10%關稅

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▲美國總統川普(左)跟加拿大總理杜魯多屢屢因為貿易爭端互摃。(圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普(左)跟加拿大總理杜魯多屢屢因為貿易爭端互摃。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普周四(6日)宣布，將重新對加拿大鋁徵收10%的關稅，以保護美國工業免受進口產品「激增」的影響。此時距離新「美墨加貿易協議」開始實施才一個多月，該協議旨在降低北美地區的貿易壁壘。

川普在俄亥俄州的一家惠而浦廠發表演說時表示，他簽署了重新徵收國家安全關稅的公告，並表示此一步驟對捍衛美國的鋁業「絕對必要」。川普說：「幾個月前，我的政府同意取消這些關稅，以換取加拿大政府的承諾：他們的鋁業不會用出口扼殺我們所有的鋁業就業機會。但如今加拿大鋁生產商已經違背了他們的承諾。」

他又說：「要成為一個強大的國家，美國必須是一個製造國，而不是被一群傻瓜所領導……這意味著必須保護我們的國家工業基礎！」

川普的上述決定遭到了來自商業團體的批評。美國商會執行副總裁兼國際事務負責人布里安特稱，此舉是「朝著錯誤方向邁出的一步」。他表示，這些關稅將提高美國製造商和消費者的成本，他們將敦促政府重新考慮這項決定。

「路透社」引述加拿大政府消息人士的話說，一旦美國宣布對加拿大鋁製品加徵關稅，加拿大將對美國產品加征報復性關稅，就像之前發生過的一樣。

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