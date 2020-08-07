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0050才第二！股民「人氣ETF排名」揭曉　最夯那檔入手沒

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▲▼ 。（圖／柴鼠兄弟授權提供）

▲ETF人氣排行榜，可點圖放大。（圖／柴鼠兄弟授權提供）

記者林妤柔／綜合報導

近年來指數股票型基金（ETF）正夯，成為存股族心目中的選項之一。ETF到底該怎麼挑，才不會踩雷？對此，知名財經Youtuber柴鼠兄弟就分享7月份股民中人氣最高的ETF排行榜，想入手ETF的投資人不妨當作指標參考一下吧！

人氣最高的ETF前三名，分別是元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）；其中，00878是這個月的最大亮點。柴鼠兄弟表示，從7/20掛牌到7月底，短短幾天交易日，00878資產規模就一舉突破145億，受益人數直逼10萬大關，擠下元大臺灣ESG永續（00850）和富邦公司治理（00692），空降人氣排行榜第三名。

請繼續往下閱讀...

0056的2019年殖利率約6.7%，0050的2019年殖利率為4.2%，都是討論度相當高的ETF。柴鼠兄弟指出，在台股創歷史最高之際，反而幾檔明星ETF的人氣，在7月份都出現7-9%的下滑，「果然季配息又低門檻的威力還是不容小覷」。不過，就整體台股原型ETF的受益人數來說，7月還是成長7.5%，增加超過5萬人，總計來到73萬人，合計總資產規模也來到2287億。

另外，在人氣排行前十名當中，受益人數月增幅高達26%的是富邦科技（0052）。因為它目前有高達71%的權重是台積電（2330），所以在前一波台積電漲停的熱潮當中，成為最直接受惠的原型ETF，在同一天亮燈漲停，格外引起注目。

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