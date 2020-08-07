公共建設招商大會商機超過1800億元　北投士林科技園區最受矚目

▲109年民間參與公共建設招商大會。（圖／財政部提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（7）日舉行民間參與公共建設招商大會，自今（2019）年下半年到明（2020）年上半年一年之間，釋出民間參與公共建設投資商機案源72件、包含促參、土地開發以及招標設定地上權，投資金額超過1800億元。

財政部長蘇建榮參加招商大會並且致詞表示，去（2019）年在各機關積極努力招商下，促參案簽約95件，民間投資金額達1745億元，成績相當亮眼。公共建設攸關國民生活品質，也帶動經濟成長的重要基礎，世界各國政府普遍面臨資源有限，但是民眾需求迫切的課題，因此藉由公私協力夥伴（PPP）方式引導民間資源投入公共建設，成為國際潮流，也是政府的施政重點，其中去年國泰瑞芳大型物流中心「物流共和國台北冷鏈園區」BOO計畫成功招商，希望藉由民間投資者參與公共建設，為國人帶來更優質公共服務。

請繼續往下閱讀...

四大百億元以上大案 北投士林科學園區最受矚目

這一次招商大會的公共建設公告招標時間大約是在今年下半年到明年上半年間，超過百億元的案件有四大案，包含一，台北市北投區軟橋段88、91、93地號（北投士林科技園區），投資金額318億元；二，高速鐵路台中車站地區事業發展用地開發經營案，投資金額147億元；三，台中港觀光商業區興建營運投資案，投資金額120億元；四，高雄市蓮潭設定地上權開發案，投資金額120億元；以及基隆港旅運複合商業大樓招商案，投資金額109.5億元。

另外，台中市立復健醫院及老人醫院BOT，投資金額84億元；以及台中巨蛋體育館OT及BOT案，投資金額80億元，也都相當受到外界的矚目。

台北市招商投資金額415億元 六都之首

而根據促參司統計，六都之中台北市未來將招商五件，投資金額達415.05億元、新北市有七件，金額121.9億元、桃園市七件，金額72.51億元。台中市八件，金額322.13億元、台南市八件，金額25.12億元、高雄市七件，投資金額196.28億元。共計42件、金額1153億元，其中台北市居六都之首，挑戰未來一年的招商王、台中市居次，預計也將不遑多讓。