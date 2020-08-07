被爆授信弊案！　北富銀提4點聲明：總經理並無不法

▲北富銀總經理程耀輝遭爆不當授信弊案，北富銀對此提出4點聲明。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

台北富邦銀行爆出總經理程耀輝疑似不當授信弊案，金管會昨已接獲消息，要求銀行提供相關資料說明，北富銀今（7）日對此提出4點聲明。

北富銀對此提出4點說明，首先是本行所有業務，包含授信案件，均依外部法規及內部規範訂定的相關分層負責核決權限及作業流程辦理，且有嚴謹的三道防線檢核機制，不容許任何不當操作的空間；有關媒體批露的相關個案，該行已立即啟動內部稽核專案查核機制，針對本案做獨立調查也將全力配合主管機關進行的相關調查。

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第二，報導中有關易恒健康公司相關報導，北富銀表示，2018年8月匯款當時，AIMDA HOLDINGS的最終受益人並非本行總經理程耀輝，全段匯款金流走向均已查清，均與他無關。

至於北富銀香港分行對易恒健康公司發出重大風險通報一事，該風險通報主要是針對易恒健康股價下跌，造成單純以股權擔保品計算LTV升高所發出的風險通報，但除股權擔保品外，本貿易融資授信的擔保品尚包含定存、存貨、應收帳款等其他擔保品，加計其他擔保品全案LTV仍小於50%；因此這次通報依內部規定經原核決層級SCO1（風控長）簽核及做風險判斷，並無不顧授信風險的情事。

另報導中指北富銀總經理要求對易恒健康公司增貸案，北富銀指出，已調聽相關會議錄音，會議中總經理與同仁討論如何在不增加本行風險情況下，於疫情期間協助客戶，並無施壓或頻頻催促同仁盡速核撥增貸一事，報導所述並非事實。

第三，報導中有關Agritrade授信違約案，北富銀則說，本案共有34家國內外金融機構受影響，總壞帳金額達9億4,300萬美元，本授信案是依本行內部授信核決權限進行核貸，於違約發生後也已依內外部壞帳處理規範及流程，進行提存及轉銷呆帳。

第四，誠信為富邦金控最重視的企業文化，北富銀強調，相信同仁的作為與決策，必恪守應有的高標準；在信任同仁操守的前提下，本行也會公正查明事實，對客戶、股東、投資人及全體員工做清楚的說明。