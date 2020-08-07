研華7月營收月衰退14%！客戶需求轉保守　Q3季減率約落在3.2%至7.4%

▲研華科技物聯網園區。（圖／翻攝自Advantech YouTube）

記者楊絡懸／台北報導

工業電腦龍頭「研華科技」（2395）7日公布2020年7月合併營收報告為44.04億元，年減3.61%，與6月營收51.22億元相比，月減14%；累計前7月營收為296.95億元，年衰退3.73%，主要是市場與客戶需求都轉為保守，出現專案暫停、或延遲開案現象。

研華表示，以區域來看，中國與韓國市場表現強勢；以事業群而言，工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group）、物聯雲事業群（Cloud-IoT Group）與應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）呈現年成長，其餘事業群則呈現年衰退狀況。

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若以累計今年前7月營收來看，研華在地區表現方面，中國、台灣與韓國市場呈現年成長，而美國與歐洲地區則呈現下滑情況；在事業群部分，工業物聯網事業群與應用電腦事業群為年成長，其他事業群營收呈現年衰退情況。

研華經營管理總經理暨財務長陳清熙於法人說明會時表示，今年第二季營收大幅季成長，歸因於第一季的大幅延單；不過第二季接單狀況較第一季下降約10%，主要是市場與客戶需求都轉為保守，導致專案暫停或延遲開案等現象，大型客戶最為明顯，將反映於第三季情形，估第三季營收季減率約落在3.2%至7.4%。