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黎巴嫩大爆炸！30萬人將無家可歸　世界展望會第一時間緊急救援

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▲▼黎巴嫩爆炸／此爆炸為危險化學物質─硝酸銨起火造成，影響範圍之廣，直徑2英里內都能見到破碎的玻璃及殘垣，大量建築物遭到摧毀。（圖／台灣世界展望會提供）

▲ 此爆炸為危險化學物質─硝酸銨起火造成，影響範圍之廣，直徑2英里內都能見到破碎的玻璃及殘垣，大量建築物遭到摧毀。（圖／台灣世界展望會提供，下同）

國際中心／綜合報導

8月4日黎巴嫩貝魯特港口發生的大爆炸已超過數千人受傷，死亡人數持續攀升，預估高達30萬人無家可歸。此爆炸為危險化學物質——硝酸銨起火造成，影響範圍之廣，直徑2英里內都能見到破碎的玻璃及殘垣，大量建築物遭到摧毀，眾多受傷的人口也使得當地醫院爆滿，造成救援危機。

黎巴嫩政府宣布為期兩週的緊急狀態，貝魯特省長表示爆炸造成的損失多達50億美元。此次貝魯特大爆炸對於正遭逢經濟危機、Covid-19肆虐的黎巴嫩而言，可說是雪上加霜的災難，預估將有超過50萬人需要人道緊急救援。

世界展望會針對受爆炸影響之最脆弱家庭及孩童發放糧食、生活所需物品及清潔衛生物品等基本需求，並提供暫時庇護及房屋修繕服務，對於受害的兒童也給予緊急的心理急救，緩解其因爆炸所造成之負面反應。邀請社會大眾關懷黎巴嫩脆弱兒童的生存危機，捐款響應世界展望會於當地即時的救援服務工作。

貝魯特大爆炸使脆弱家庭兒童　陷入經濟、醫療等生存危機

貝魯特大爆炸使脆弱家庭兒童陷入經濟、醫療等生存危機。過去三年黎巴嫩經濟危機持續惡化，對於，每天要吃飽已成為一大挑戰，而近期確診人數攀升的新冠肺炎，也對當地醫療系統造成重大壓力。

黎巴嫩世界展望會會長漢斯貝德斯基（Hans Bederski）表示：「自2019年10月起，黎巴嫩面臨經濟危機與政治動亂，再加上COVID-19 疫情；貝魯特港是進口物資的主要入口點，港口受損後，將會直接影響所有黎巴嫩人民的生活。最弱勢的族群，包括難民在內，會受到很嚴重的影響。」

他也憂心爆炸後對醫療體系造成的嚴重負荷：「爆炸造成碎屑四處橫飛，有非常多人因此受傷。貝魯特醫院量能已達極限，特別是因為最近三週有大量 COVID-19病例。」

▲▼黎巴嫩爆炸／貝魯特大爆炸對於正遭逢經濟危機、Covid-19肆虐的黎巴嫩而言，可說是雪上加霜，預估將有超過50萬人需要人道緊急救援。（圖／台灣世界展望會提供）

▲ 貝魯特大爆炸對於正遭逢經濟危機、Covid-19肆虐的黎巴嫩而言，可說是雪上加霜，預估將有超過50萬人需要人道緊急救援。

而大爆炸發生前，數百萬名黎巴嫩兒童早已必須面臨不穩定的未來。受到此次大爆炸的影響，也使黎巴嫩兒童急需心理支援。

12歲的席瑞妮（Sirine）在爆炸當時和父母一起在街上，她說：「當時突然聽到很大的爆炸聲！我們看到很多人倒在地板上，到處都是玻璃！我們周圍的所有商店都損壞了，我們只能盡力幫助周遭受傷的人……當我們回家時，我們看到家也被摧毀了，而我姐姐也被玻璃砸傷！」

11歲的蒂亞（Tia）則表示：「當發生爆炸的時候我正在睡覺，我驚醒時聽到鄰居的尖叫聲和哭泣聲…..我不明白發生了什麼！我赤腳到外面去，每個人都開始大喊大叫，沒有人解釋發生了什麼。我和我的朋友互相擁抱，我們都在哭，我們不知道發生了什麼事……」

呼籲大眾響應救援行動　確保脆弱兒童受到保護並獲得醫療服務

▲▼黎巴嫩爆炸／爆炸造成碎屑四處橫飛，有非常多人因此受傷。貝魯特醫院量能已達極限。（圖／台灣世界展望會提供）

▲ 爆炸造成碎屑四處橫飛，有非常多人因此受傷。貝魯特醫院量能已達極限。

世界展望會已在黎巴嫩服務45年，提供當地脆弱家庭、以及來自敘利亞的難民家庭與兒童最適切的服務。目前針對受爆炸影響脆弱家庭及兒童發放糧食、生活所需物品及清潔衛生物品等基本需求，並供應暫時庇護及房屋修繕服務，對於受害的兒童及家庭給予緊急心理急救，緩解其因爆炸所造成之負面情緒。

黎巴嫩因地利之便，長期以來為收容敘利亞難民的主要國家之一，此次首都貝魯特面臨爆炸的重創，將危及當地的脆弱兒童以及敘利亞難民兒童。邀請社會大眾關懷當地脆弱兒童的生存危機，捐款響應世界展望會飢餓三十貝魯特大爆炸緊急救援行動！

►更多了解「貝魯特大爆炸緊急救援」，請至台灣世界展望會網站
►愛心服務專線：02-2175-1995，或洽詢電子信箱：pr@worldvision.org.tw

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