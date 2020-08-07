星展集團上半年獲利年減逾2成　減緩疫情衝擊增加提存

▲星展集團2020年上半年淨利達新幣24億1,000萬，較去年同期下跌26%。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

星展集團公布2020年上半年淨利為新幣24億1,000萬（約新台幣545億2,800萬元），較去年同期下跌26%，為因應新冠肺炎疫情所帶來的衝擊，額外提撥新幣12億6,000萬元，以鞏固資產水準。

星展集團表示，這次增加一般提撥準備50%至新幣38億元，較新加坡金融管理局規定的最低要求高出24%；總提撥準備增加新幣67億2,000萬元，超過不良資產的金額，並提升提撥準備覆蓋率至106%，如計及抵押品，覆蓋率則為199%。

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星展銀行指出，扣除提撥準備，淨利成長12%至創歷史新高的新幣47億1,000萬元；總收入成長7%至新幣77億5,000萬元，而支出則維持穩定。

另因貸款和存款的增幅被利率下跌所抵消，淨利息收入增加1%至新幣47億9,000萬元，抵銷第一季增幅，因此服務費收入增長1%至新幣15億1,000萬元，其他非利息收入增加42%至新幣14億5,000萬元，增幅最大的是固定收益投資。

至於支出則維持穩定，為新幣30億4,000萬元；收入增幅高於成本增幅的差距（JAW）為正值的7個百分點，使成本收入比率由42%下跌至39%。

星展集團執行總裁高博德表示，雖然上半年經濟形勢嚴峻，但集團營運表現依舊穩健，證明星展的營運實力經得起考驗，而提撥準備儲備大幅增加、大批流動性流入和獲利穩健，進一步鞏固資產負債狀況，儘管前景充滿不確定性，但已妥善部署，並將在未來的艱難時期繼續服務客戶和社區。