川普批天主教徒對手「反對上帝」！　同日拜登也失言稱黑人「毒蟲」

▲美國總統川普批評對手拜登「反上帝」。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普6日公開形容對手拜登，跟隨激進左翼組織，「他會奪走你們的槍枝，毀棄第二權利法案，失去宗教，失去一切。他會損毀聖經、損害上帝。拜登反對擁槍、上帝，反對我們友善的力量。」

虔誠天主教徒的拜登曾多次表示，信仰幫助他走出1972年車禍中喪失妻女的傷痛。

拜登的競選辦公室發言人安德魯 (Andrew Bates)則表示，「拜登的信仰就是他的核心。他與尊嚴並存一輩子，信仰則是他這些極為痛苦的日子裡的力量源泉。」

拜登的信仰也有望幫助他贏下一些以天主教為主的州。根據民調顯示，11月的美國總統大選，目前暫時由拜登領先。

不只川普，拜登當日接受媒體採訪時也作出不當言論，當被問及受否有接受「認知測驗」時，生氣反嗆非裔記者，「拜託，那就像是在問你在採訪前，有沒有接受是否吸食古柯鹼的檢測。你會怎麼想？你是毒蟲嗎？」

他也在公開演講上暗示非裔美國人「一個樣」，「儘管大部份人不明白，我知道拉美裔社群是一個多樣化的社群，對不同的事情持開放的態度，非裔社群就明顯例外。」，隨後在推特上為這番言論道歉。川普也不忘為此批評他「極其侮辱人」。