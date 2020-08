川普批天主教徒對手「反對上帝」！　同日拜登也失言稱黑人「毒蟲」

▲美國總統川普批評對手拜登「反上帝」。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

美國總統川普6日公開形容對手拜登,跟隨激進左翼組織,「他會奪走你們的槍枝,毀棄第二權利法案,失去宗教,失去一切。他會損毀聖經、損害上帝。拜登反對擁槍、上帝,反對我們友善的力量。」

虔誠天主教徒的拜登曾多次表示,信仰幫助他走出1972年車禍中喪失妻女的傷痛。

拜登的競選辦公室發言人安德魯 (Andrew Bates)則表示,「拜登的信仰就是他的核心。他與尊嚴並存一輩子,信仰則是他這些極為痛苦的日子裡的力量源泉。」

拜登的信仰也有望幫助他贏下一些以天主教為主的州。根據民調顯示,11月的美國總統大選,目前暫時由拜登領先。

不只川普,拜登當日接受媒體採訪時也作出不當言論,當被問及受否有接受「認知測驗」時,生氣反嗆非裔記者,「拜託,那就像是在問你在採訪前,有沒有接受是否吸食古柯鹼的檢測。你會怎麼想?你是毒蟲嗎?」

他也在公開演講上暗示非裔美國人「一個樣」,「儘管大部份人不明白,我知道拉美裔社群是一個多樣化的社群,對不同的事情持開放的態度,非裔社群就明顯例外。」,隨後在推特上為這番言論道歉。川普也不忘為此批評他「極其侮辱人」。

Earlier today, I made some comments about diversity in the African American and Latino communities that I want to clarify. In no way did I mean to suggest the African American community is a monolith—not by identity, not on issues, not at all.