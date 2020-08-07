客戶拉貨增！橙的7月營收月增9.56%　縮減包袱…衝刺Q3營運逆轉勝

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台北報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）公布2020年上半年整體營收為1.55億元，營業毛利為5308萬元，受AM市場客戶因疫情短期影響訂單遞延出貨、新台幣匯率升值負面干擾，以及估計認列664萬元處理廠房、辦公室裝潢業外損失，致使上半年本期淨損842萬元，每股稅後淨損（EPS）0.39元。

橙的7月合併營收為3043萬元，月增9.56%、年成長0.59%；累計前7月合併營收達1.85億元。橙的表示，上半年OEM市場客戶營收比重為36.1%，AM市場比重為63.9%，其中，OEM市場客戶的業績明顯年增64.27%。

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橙的指出，主要是中國北汽福田、鄭州宇通等商用車、客車的TPMS訂單出貨暢旺，加上台灣OEM重型機車與電動機車TPMS的需求增加，有效中和歐美AM市場客戶因疫情短期訂單遞延出貨的情形；惟在產品結構組合不同及匯率波動的影響下，上半年營業毛利率為34.2%。

為因應疫情影響對營運的衝擊，橙的今年上半年嚴控各項營業費用支出，排除去年同期呆帳收回的利益340萬元，實際營業費用減少約747萬元，同時縮減台灣部分未使用的工作場所配置、中國蘇州廠閒置產能的停租，今年上半年估計認列有關裝潢讓渡、拆遷等相關減損約664萬元。

展望第三季，橙的期待疫情走穩下，歐美地區整體經濟活動緩步復甦，加上進入冬季雪胎出貨旺季，有望隨著歐美主要AM市場客戶的拉貨力道回溫，力拚今年第三季中止虧損並營運虧轉盈的成績單。

此外，橙的積極掌握RF無線技術、高低溫汽車電子設計、電源管理三大TPMS系統的核心技術，強化旗下產品競爭力，深化與單一客戶客製化TPMS新品的滲透率，擴大利基型TPMS的銷售市場範圍，以期優化整體產品結構、創造整體營運規模放大，挹注整體毛利率與營運表現持續精進。