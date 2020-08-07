多賺129萬！第一桶金砸「3投資管道」結果差很大　選它報酬率破100%

▲人生第一桶金，該怎麼理財才好？（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

小資族好不容易存到人生中的第一桶金，該怎麼理財才能錢滾錢，選擇對的投資工具很重要。對此，財經Youtuber懶錢包分享常見的3種投資方式，分析放20年的結果，想不到其中一種投資方式的報酬率超過100%！

放眼全世界，台灣股市的殖利率高，獲得投資人青睞。統計2011到2019年底的資料指出，台股的現金殖利率平均4.23%，是全世界第一，促使外資連年買超，而外國資金持有台股比重來到42%，為這20年來的新高點。

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全球進入低利率時代，台灣的銀行活存一年的利率普遍落在0.1%到0.3%，定存約1%上下。懶錢包認為，改存股票的話，光平均就有4.23%，如果眼光好一點或改買穩定的金融類股，1年想要有5%殖利率其實不難。

接著，懶錢包試算，如果小資女存到人生的第一桶金100萬，把它放到定存、買儲蓄險、存股，20年後差異多大。結果發現，如果100萬放入定存、利率1%，20年後變成122萬191元，報酬率22.01%；改買儲蓄險，利率2%，20年後變成148萬5948元，報酬率48.59%；存股利率以平均4.23%來看，20年後變成229萬102元，報酬率129.01%。只要存股就會比定存多106萬9911元。

▲20年後，存股比定存多106萬9911元。（圖／翻攝自Youtube）

此外，如果投資的公司每年都發股利，殖利率穩定有4%以上，表示是體質不錯的公司。而股利是從本金配發，表示資產並沒有增加，因此能否填權息就很重要。

最後，懶錢包也分享3個股票小知識。一是股利，當買進一檔股票時，代表成為那間公司的股東。公司賺錢時，股東可依持股比例分享利潤，但公司沒賺錢時，股東自然沒錢可分，因此選擇會賺錢、體質好的公司就相當重要。二是殖利率（現金殖利率），代表現金股利和當下股價的比率，算法為現金股利／股價。

最後是股票除權息。配股、配息是公司把賺來的盈餘分給股東，發放股票股利稱作「除權」、發放現金股利稱作「除息」，股價會扣除相應的市值，當公司經過除權息後，股價就會因為配股、配息下跌，如果股價無法漲回除權息之前的水準，也就是所謂的「填權息」，就算賺了高利率，也是賠了價差。