　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

無店面公會改選　東森集團總裁王令麟高票當選新任理事長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

無店面公會第3屆改選（圖／記者徐文彬攝）

▲無店面公會舉行第3屆理事長、常務理監事及理監事改選，東森集團總裁王令麟高票當選新任理事長，從前任理事長廖尚文手中接下印信。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

電子商務蓬勃發展，擁有完整無店面產業生態圈的中華民國無店面零售商業同業公會（簡稱：無店面公會），7日舉辦第3屆第1次會員大會及第3屆第1次理事、監事會議，選出第3屆理事長、常務理監事及理監事，東森集團總裁王令麟高票當選新任理事長。

王令麟正式接下無店面第3屆新任理事長後，他致詞時表示，「環境變化很快，20年前從事網路、電視購物時，沒想到會碰到今天這種情況，外界苦兮兮，我們應該還算是沒受到影響的產業，相信未來的趨勢，雲端將是改變人類生活很重要的平台。而理事長只是一個主席，重要的是仰賴常務理監事、理監事們，大家一起共同努力，為台灣雲端產業塑造更好的環境。」

請繼續往下閱讀...

理監事會議通過聘任東森國際董事長廖尚文為榮譽理事長，提名富邦媒體科技董事長林啟峰為副理事長，聘任許生忠先生為秘書長。本屆理監事陣容包含國際知名企業如Yahoo、LINE、Facebook、蝦皮、樂天等，還有O2O線下的知名企業如全聯、統一、屈臣氏等，以及電子支付業者如街口、藍新、紅陽等。

無店面公會第3屆改選（圖／記者徐文彬攝）

▲無店面公會第3屆改選，王令麟（左5）接下新任理事長一職，富邦媒體科技董事長林啟峰（右5）為副理事長，東森國際董事長廖尚文（右4）為榮譽理事長，另選出新任常務理監事、理監事。

無店面公會第3屆改選（圖／記者徐文彬攝）

▲廖尚文表示，從早期無店面協會，一直到成立無店面公會，已經過10幾年了，正好也是電子蓬勃發展時間。

廖尚文表示，公會十幾年來，扮演著無店面產業與政府之間溝通的橋樑，在經濟部商業司主管機關以及會員的支持鼓勵下，過去做了不少事情，包括進行兩岸電子商務產業交流、推動開放部分醫療器材在網路銷售、取消7天鑑賞期等。

廖尚文提到，無店面產業日益重要，尤其今年疫情衝擊實體通路，在過去幾個月以來，經濟部商業司、農委會、各地方政府都希望幫助實體通路，無店面產業配合政府及相關政策引導，協助實體通路做線上銷售，減少業績衝擊，而在現今線上線下整合趨勢下，未來該如何配合政策、改善整體經營環境，除了有賴主管機關協助指導，相信在新理事長王令麟帶領下，未來在產官學能有更好的結合，讓整個產業走向更好的前程。

無店面公會第3屆改選（圖／記者徐文彬攝）

▲超過200位會員代表出席第3屆無店面公會改選。

無店面公會目前擁有會員超過200家，涵蓋網路購物、電視購物、行動購物、型錄購物等電子商務平台、供應商、第三方服務商及金流、物流等業者，除推動產業發展，也協助跨境交流，過去除了舉辦多次兩岸電子商務產業合作及交流會議，也帶領業者走遍東亞各國進行參訪交流，包括韓國、日本、菲律賓、越南、泰國、印尼、新加坡、馬來西亞等，最遠甚至還到印度、斯里蘭卡。

此外，也協助政策的推動及促成修改不合時宜法令，包含了推動開放網路販售醫療器材一級及部分二級、修正消保法第19條增加「合理例外之情事」，讓易於腐敗、客製、個人衛生用品等7類商品可以不用提供7天猶豫期，大大維護賣家的經營環境；另促成「電子支付機構管理條例」的立法，讓非金融機構可以更多參與金融交易、推動電子支付的普及；以及推動電子商務個人資料管理與資訊安全，以健全網購環境，還媒合大專院校學生到電商業者去實習，以縮小學用落差等。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

新手必看！製作資產配置表「4步驟」：越安全的錢要越多

存款族搶辦！銀行逆推新台幣優利存款好康　年息最高喊到2%

挑戰24小時外送！雙北跑Uber Eats狂接68單　他公布「最終薪資」：沒有很多

鴻海教育基金會贊助12藝文團體　千張門票造福弱勢孩童

乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」　網狂推：永遠的好朋友

孝敬爸爸又省荷包！　88節刷卡好康大比拚最高回饋8%

沃旭股價創下驚人漲幅　謝金河：台積電購電形成熱效應

做自己！　4成5女性找工作優先選擇自我需求

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

新手必看！製作資產配置表「4步驟」：越安全的錢要越多

存款族搶辦！銀行逆推新台幣優利存款好康　年息最高喊到2%

挑戰24小時外送！雙北跑Uber Eats狂接68單　他公布「最終薪資」：沒有很多

鴻海教育基金會贊助12藝文團體　千張門票造福弱勢孩童

乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」　網狂推：永遠的好朋友

孝敬爸爸又省荷包！　88節刷卡好康大比拚最高回饋8%

沃旭股價創下驚人漲幅　謝金河：台積電購電形成熱效應

做自己！　4成5女性找工作優先選擇自我需求

中職／史上3千萬人次　可望9日洲際象猿戰產生

鹽酥雞要自己夾！奧客暴怒「帶十等嚮導刷1星」　超狠留言曝光：我會再來

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

逢甲「套房王」出租近千套房！月租600萬收到煩…網友看傻了

Angelababy為倪妮慶生！　連續7年發文曝「神仙閨蜜情」

蕭亞軒脫口：我放棄了…　遭粉絲怒罵「一天到晚瘋瘋癲癲」親自留言反擊

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

財經熱門新聞

重壓金融股　股利月領10萬想退休

「24小時」雙北外送！他公布最終薪資

存款族搶辦！台幣優利存款年息最高2%

獲廠商認可！陸企成功研發5nm蝕刻機

0050才第二！股民「人氣ETF排名」揭曉

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

UberEats業績成長仍遠不足填補公司虧損！　Uber財務持續失血

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」

乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」

快訊／下周油價預估出爐！汽柴油擬雙漲「九五汽油擬破24元大關」

新手超實用！製作資產配置表「4步驟」

影／張金鶚：買房不要看平均房價　「買對房」才是最重要的！

沃旭股價大漲　老謝：台積電牽動

旺宏7月營收「維持30億元水準」雙成長

更多熱門

相關新聞

8/8午夜快閃　NS健身環大冒險對砍半價

8/8午夜快閃　NS健身環大冒險對砍半價

父親節送禮順便搶便宜，電商平台除了祭夯品下殺，東森購物大推旅遊住宿優惠，金門4日遊單人4千元有找、搭郵輪玩馬祖3天2夜一人4300元，還可搭配振興券三倍券，加倍送價值3888元回饋；蝦皮購物在8/8當天加碼優惠，0點起NS健身環大冒險、萬寶龍男性淡香水限時5折開搶、另有限量米家掃拖機器人888元入手。

COMBI攜手東森誓成育兒最強後盾

COMBI攜手東森誓成育兒最強後盾

疫情再起！網購搶口罩速度變快

疫情再起！網購搶口罩速度變快

口罩國家隊上線再+1　各通路最新開賣整理

口罩國家隊上線再+1　各通路最新開賣整理

農委會急說明大陸不明種子「4大處理流程」

農委會急說明大陸不明種子「4大處理流程」

關鍵字：

東森王令麟無店面公會電子商務電商

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

準薔蜜逼近北上！捲豪雨彈狂掃台灣

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

珉娥再PO「鮮血直流」割腕照！　點名智珉、雪炫

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面