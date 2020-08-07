無店面公會改選　東森集團總裁王令麟高票當選新任理事長

▲無店面公會舉行第3屆理事長、常務理監事及理監事改選，東森集團總裁王令麟高票當選新任理事長，從前任理事長廖尚文手中接下印信。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

電子商務蓬勃發展，擁有完整無店面產業生態圈的中華民國無店面零售商業同業公會（簡稱：無店面公會），7日舉辦第3屆第1次會員大會及第3屆第1次理事、監事會議，選出第3屆理事長、常務理監事及理監事，東森集團總裁王令麟高票當選新任理事長。

王令麟正式接下無店面第3屆新任理事長後，他致詞時表示，「環境變化很快，20年前從事網路、電視購物時，沒想到會碰到今天這種情況，外界苦兮兮，我們應該還算是沒受到影響的產業，相信未來的趨勢，雲端將是改變人類生活很重要的平台。而理事長只是一個主席，重要的是仰賴常務理監事、理監事們，大家一起共同努力，為台灣雲端產業塑造更好的環境。」

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理監事會議通過聘任東森國際董事長廖尚文為榮譽理事長，提名富邦媒體科技董事長林啟峰為副理事長，聘任許生忠先生為秘書長。本屆理監事陣容包含國際知名企業如Yahoo、LINE、Facebook、蝦皮、樂天等，還有O2O線下的知名企業如全聯、統一、屈臣氏等，以及電子支付業者如街口、藍新、紅陽等。

▲無店面公會第3屆改選，王令麟（左5）接下新任理事長一職，富邦媒體科技董事長林啟峰（右5）為副理事長，東森國際董事長廖尚文（右4）為榮譽理事長，另選出新任常務理監事、理監事。

▲廖尚文表示，從早期無店面協會，一直到成立無店面公會，已經過10幾年了，正好也是電子蓬勃發展時間。

廖尚文表示，公會十幾年來，扮演著無店面產業與政府之間溝通的橋樑，在經濟部商業司主管機關以及會員的支持鼓勵下，過去做了不少事情，包括進行兩岸電子商務產業交流、推動開放部分醫療器材在網路銷售、取消7天鑑賞期等。

廖尚文提到，無店面產業日益重要，尤其今年疫情衝擊實體通路，在過去幾個月以來，經濟部商業司、農委會、各地方政府都希望幫助實體通路，無店面產業配合政府及相關政策引導，協助實體通路做線上銷售，減少業績衝擊，而在現今線上線下整合趨勢下，未來該如何配合政策、改善整體經營環境，除了有賴主管機關協助指導，相信在新理事長王令麟帶領下，未來在產官學能有更好的結合，讓整個產業走向更好的前程。

▲超過200位會員代表出席第3屆無店面公會改選。

無店面公會目前擁有會員超過200家，涵蓋網路購物、電視購物、行動購物、型錄購物等電子商務平台、供應商、第三方服務商及金流、物流等業者，除推動產業發展，也協助跨境交流，過去除了舉辦多次兩岸電子商務產業合作及交流會議，也帶領業者走遍東亞各國進行參訪交流，包括韓國、日本、菲律賓、越南、泰國、印尼、新加坡、馬來西亞等，最遠甚至還到印度、斯里蘭卡。

此外，也協助政策的推動及促成修改不合時宜法令，包含了推動開放網路販售醫療器材一級及部分二級、修正消保法第19條增加「合理例外之情事」，讓易於腐敗、客製、個人衛生用品等7類商品可以不用提供7天猶豫期，大大維護賣家的經營環境；另促成「電子支付機構管理條例」的立法，讓非金融機構可以更多參與金融交易、推動電子支付的普及；以及推動電子商務個人資料管理與資訊安全，以健全網購環境，還媒合大專院校學生到電商業者去實習，以縮小學用落差等。