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重壓金融股！土木工程師靠股利「月領11萬」想退休了　網一看負債表：母湯

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▲▼股市,股票。（圖／記者黃克翔攝）

▲近期全球主要股市上演資金行情，多頭漲勢驚人。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃君瀚／綜合報導

近年全球低利率籠罩，台股市場有著高殖利率優勢加持，存股成了一門顯學。就有土木工程師提及，在精心布局金融股之下，今（2020）年光靠股利平均就能月領近11萬元，看著豐厚報酬忍不住動了退休的念頭，不過一票網友看到負債表後，幾乎一面倒反對。

擁有土木碩士文憑的網友日前在Mobile01上貼文，提到年紀邁入中年，加上現職工作做了7年，心中浮現出強烈的職業倦怠症，於是加緊了投資的腳步，盼達成提前退休的願望。

請繼續往下閱讀...

他先計算負債部分，有一般型房貸758萬元、理財型房貸300萬元、股票質押借803萬元，目前每個月要償還3萬7303元，2年後漲到每月得還5萬6303元。這些錢幾乎全部All in用來投資股票，以金融股為主，其中約有一半是買玉山金（2884）。

「我知道這樣有點衝，今年3月的時候也嚐到帳戶接近-400萬的帳面虧損，目前看起來是還好挺下來了。」忍過了艱困的新冠疫情股災，他估算在大筆資金投入買股下，現金股利約能領到42萬8580元，平均月領3萬5715元；股票股利用今年的平均股價來估，約可領到88萬8840元，平均月領7萬4070元。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費。（圖／記者張一中攝）

▲靠股利月領近11萬元，再扣掉一半用於清償債務，能早早退休嗎？（圖／記者張一中攝）

簡單計算，今年一整年預估能領到的股利高達131萬7420元，平均月領10萬9785元。他表示，現在有了這些收入，完全不工作、扣掉每月償還貸款，生活仍相當有餘裕，就算2年後月繳5萬6303元，光用股利清償，每月還能剩下5萬3482元花用，「我這樣有離開職場的資格嗎？我真的累了。」

文章貼出後多數網友都不支持，尤其是看到大筆債務待清償，直說風險太高，「只要有負債就很難退休」、「萬一哪天配息變低了那怎麼辦」、「你這風險好高」、「看到關鍵字『貸、借』就不用想了」、「樓主利用資產槓桿，取得股票後又再拿股票借款，已經是槓桿x2、利息x2，風險不能小噓（覷）」、「借錢來玩股票真的壓力很大，已經10幾年沒崩盤了，萬一真的崩盤你怎麼辦？」

不過也有些人認為，股利收入高出債務一大截，有本錢離職了，「樓主的被動收入已經比相當多人的年薪都高了」、「依據樓主計算出來的每月現金流，應該是可以離職了。」

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