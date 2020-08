阿嬤強迫13歲乖孫「坐她大腿」學開車　失控狂踩油門撞倒5人！

▲男童坐在奶奶腿上開車發生車禍。(圖/示意圖,與本新聞無關/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國田納西州近來發生一起車禍,肇事者竟然是一名年僅13歲的男孩,原來他被迫坐在58歲奶奶腿上學開車,眼看要撞到人時他緊急踩了剎車,對方卻狂踩油門,才會一口氣撞到5人。

事件4日晚間發生在曼非斯市(Memphis),警方為了保護未成年者身分,僅公布肇事者為13歲的約瑟夫(Joseph),當時他人坐在58歲奶奶霍爾洛蒙(Ernestine Hollomon)的大腿上開車,結果沿著博伊德街(Boyd Street)行駛時接連撞倒5名路人。

約瑟夫向警方表示,「我根本不想這樣做,但是我別無選擇,她叫我坐在她大腿上,我只好照做」,而眼看要撞到人時,「我不知道要怎麼辦,我踩了剎車,可是她卻踩了油門,導致車子直直往前行駛撞向那些人」。目擊者阿蒙德(Tadarious Allmond)表示,「我看到他們撞向我朋友,可是車子卻完全沒有停下來,就這樣一直開」。

事件造成5名受害者頭部受傷與腿部骨折,警方調查發現霍爾洛蒙已被吊銷駕照長達5年,居然還讓孫子坐她腿上危險駕駛,目前面臨多項指控。約瑟夫則表示,這次經驗讓他以後再也不想開車,並且希望奶奶能在獄中好好反省。

Tennessee 13-year-old driving on grandmother's lap says he tried to brake before hitting 5 people https://t.co/MybLYZsUR0