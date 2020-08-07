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阿嬤強迫13歲乖孫「坐她大腿」學開車　失控狂踩油門撞倒5人！

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▲▼車禍,撞車,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男童坐在奶奶腿上開車發生車禍。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州近來發生一起車禍，肇事者竟然是一名年僅13歲的男孩，原來他被迫坐在58歲奶奶腿上學開車，眼看要撞到人時他緊急踩了剎車，對方卻狂踩油門，才會一口氣撞到5人。

事件4日晚間發生在曼非斯市(Memphis)，警方為了保護未成年者身分，僅公布肇事者為13歲的約瑟夫(Joseph)，當時他人坐在58歲奶奶霍爾洛蒙(Ernestine Hollomon)的大腿上開車，結果沿著博伊德街(Boyd Street)行駛時接連撞倒5名路人。

約瑟夫向警方表示，「我根本不想這樣做，但是我別無選擇，她叫我坐在她大腿上，我只好照做」，而眼看要撞到人時，「我不知道要怎麼辦，我踩了剎車，可是她卻踩了油門，導致車子直直往前行駛撞向那些人」。目擊者阿蒙德(Tadarious Allmond)表示，「我看到他們撞向我朋友，可是車子卻完全沒有停下來，就這樣一直開」。

事件造成5名受害者頭部受傷與腿部骨折，警方調查發現霍爾洛蒙已被吊銷駕照長達5年，居然還讓孫子坐她腿上危險駕駛，目前面臨多項指控。約瑟夫則表示，這次經驗讓他以後再也不想開車，並且希望奶奶能在獄中好好反省。

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