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「有河書店」重啟8/9試營運！20個書櫃預計填滿超過5千本書

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▲▼「有河書店」在台北市北投區重啟，8/9試營運。（圖／Facebook／有河書店）

▲「有河書店」在台北市北投區重啟，8/9試營運。（圖／Facebook／有河書店）

記者林育綾／台北報導

曾在淡水河邊佇立11年的「有河book」書店，將於台北市北投區以「有河書店」之名重啟！創辦人詹正德宣布在8月9日開始試營運，8月16日正式開幕，未來每週一公休；而20坪的書店空間有20個書櫃，填滿預計需要超過5千本書，甚至6至7千本，在財力有限的情況下還需要一段時間慢慢補。

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▲獨立書店「有河Book」當年位於淡水的光景。（圖／翻攝有河Book臉書專頁）

原本位於淡水的「有河book」獨立書店，以玻璃詩、夕陽、收容街貓的光景受到矚目，獨特選書品味也獲得讀者喜愛，2017年歇業後，現址轉手他人經營「無論如何」書店，不過創辦人詹正德在今年過年後，決定要「重啟有河」。

他坦承內心也有徬徨，不知道此時開書店對不對，但他說「如果連我這樣有過11年開書店經驗的人都不想再開書店的話，那還有誰會想開書店呢？如果都沒人想開書店，那還能怪讀者不進書店買書嗎？」更提到，如果書業還有20至30年光景，「我希望我會是力守到最後的那幾個」。

為了找尋店面費了一番功夫，最後在北投區唭哩岸捷運站旁，看見一間位於1樓、20坪的店面，租金也十分理想，便下定決心。雖然離開了淡水，不再靠河，但店面後方就是奇岩山，旁邊有東華公園有步道可以上山，環境寧靜舒適。

▲▼「有河書店」在台北市北投區重啟，8/9試營運。（圖／Facebook／有河書店）

▲「有河書店」在台北市北投區重啟，從東華公園望向唭哩岸捷運站，紅色屋頂的一樓，就是「有河2.0」。（圖／Facebook／有河書店）

詹正德當時接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，重啟的書店名字會叫「有河書店」，不強調「有何不可（有河book）了」。而書店也會以賣新書為主、少量二手書，20坪大的空間會規劃提供咖啡飲品，書籍陳列比從前還大約1.5倍，至少5千冊，選書上和從前差不多，以文學、藝術、社會、人文、生態環境等主題為主。

▲▼「有河書店」在台北市北投區重啟，8/9試營運。（圖／Facebook／有河書店）

▲書店共有20個書櫃，若要填滿，至少需要5000本書。（圖／Facebook／有河書店）

經過2個月左右的奔波及打理，「有河書店」將於8月9日試營運，8月16日正式開幕！他在粉絲團提到，書店共有20個書櫃，若要填滿，至少需要5千本書，如果還放到第2層，可能要有6、7千本，「但這不是一、兩個禮拜，甚至一、兩個月就能辦到的，畢竟財力有限，只能慢慢補充」。

不過他也不會等到書架放滿才開幕，因此預計先有一段試營運的期間，屆時會先有大約2千多本書，日後會慢慢補齊。考量到8月8日週六就是父親節，許多朋友都會安排家庭聚餐，所以計劃在8月9日（週日）開始試營運，而隔天10日適逢週一公休，「剛好可以讓我有時間針對前一天的缺失做些修正，然後再慢慢地進入正常的營運狀態，至於正式開幕日，看了下黃曆，就先暫定8/16（日）吧！」

▲▼「有河書店」在台北市北投區重啟，8/9試營運。（圖／Facebook／有河書店）

▲創辦人詹正德分享第一本上架的書。（圖／Facebook／有河書店）

詹正德也在個人臉書「婉謝花圈花籃」，他提到有些朋友說要送，但書店裡外都沒有空間放，之後要處理也是非常困擾，也希望「新時代要有新做法」。因此如果真的想要送，小小的盆栽（高度20cm內）是可以接受的，也可以增加書店的氣氛。

他也說，「書店開了之後，命運輪才真的運轉起來，屆時我的生命能滾動多久、滾動多遠，就非我能掌控的了，最終還是希望來過的人都能找到自己想看的書，並且都能感到滿意，謝謝大家。

網友看了「有河書店」即將重啟開幕的消息，也紛紛留言道賀「好感動，期待！」「要開幕囉～大恭喜呀！」「第一次聽到有河要重啟時，我就記得我曾經是河友⋯⋯不管是在淡水的有河還是在唭哩岸的有河，都是最棒的有河啊」「賀！！！一定會去支持2.0，還有我對附近的步道也超感興趣 」「重啟於紛擾之世，恭喜與祝福」。

有河書店
8月9日試營運，8月16日正式開幕
地址：台北市112025北投區東華街二段380號1樓
電話：(02)2821-8683
營業時間：中午12點至晚上10點（週一公休）

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