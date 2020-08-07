友達旗下星耀能源太陽光電廠動工　預計2021年底完成台電併網

▲友達旗下星耀能源太陽光電廠動工。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）旗下星耀能源參與屏東縣四鄉太陽光電計畫，今（7）日在枋寮鄉舉行太陽光電廠動工典禮，第一階段電廠專案計畫為40MW裝置量，預計2021年12月底全數完成台電併網，而完成後每年可提供約5300萬度電力。

星耀能源表示，為顧及當地環境生態，星耀屏東枋寮太陽光電廠專案在平緩地段進行低密度開發，除了保留周邊10米綠帶，也結合綠林保留區、滯洪池等規劃整體的保育空間，竭力維持自然原貌，打造兼顧生態與綠能的太陽光電基地。



星耀能源指出，屏東縣沿海鄉鎮地勢低窪，部分土地不利耕種，造成農地欠收與棄置荒廢，因此屏東縣政府選定東港、林邊、佳冬、枋寮四鄉鎮，遴選太陽光電業者活用閒置荒地發展綠能，讓土地休養生息恢復地力，在涵養地下水的同時，不僅減緩地層下陷趨勢，也能善加運用佈署綠能光電。

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▲友達旗下星耀能源太陽光電廠動工。（圖／友達提供）

星耀能源說明，憑藉豐富太陽能電廠建置實績，成為屏東縣政府遴選合格專案輔導業者，總計佔地近百公頃，因應當地既有饋線不足問題，自建最大饋線併網容量達200MW，提供當地更優質發電傳輸效率與品質，預計三年內全數啟用，佔屏東縣「四鄉計畫」發電量800MW的四分之一。



星耀能源分享，屏東枋寮太陽光電廠專案由友達電廠工程團隊進行案場開發、規劃設計及併網發電後營運維護等事項，友達電廠工程團隊具備全方位電廠建置和維運實力，對於政策法規也有專業與深入的掌握，擁有完整的電廠生態系統know-how與豐厚的實務經驗。

星耀能源成立於2017年，為友達光電與台灣人壽、富邦人壽等共同合資設立，目前資本額為30億元，並為響應政府再生能源政策，星耀預計從今年第4季起，依專案資金需求陸續辦理增資至80億元，未來將擴大各類型案場的大型工程施作，持續深耕地方，協助推動綠能政策。