三大名師推薦潛力股有一套！　華新4天大漲逾11%、南電3週飆近40%

▲三大名師推薦熱門潛力股表現亮眼。（圖／記者郭芳如製圖）



記者陳心怡／台北報導

台股加權指數連 2 日創收盤新高後，多方仍有再次挑戰萬三大關的企圖心，但越接近 13000 點，選股難度也大增。不過，《ETtoday新聞雲》邀請的三位名師，本周一為投資人精心挑選推薦的6檔熱門潛力股，績效表現亮眼，6檔中有4檔上漲，其中一檔華新（1605），推薦以來短短四天漲幅11.5％，表現相當優異。

這四檔上漲的個股，包括德信證券產業首席分析師林信富，本周一推薦的華新（1605）。以及胡毓棠分析師推薦的正文（4906），以及運達投顧洪任浚分析師推薦的京鼎（3413）、森田（8410），分別也有6.42%和4.31%、2.67％的漲幅，都贏過同期大盤的2.51%。

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若以三大名師推薦的6檔個股來比較，漲幅最大的是林信富推薦的華新，短短四天上漲11.5％；若比完勝率，洪任浚分析師推薦的2檔個股通通上漲，且完勝大盤。

換句話說，如果參考三大名師本週一推薦的6檔股票，至少不會賠錢，還有機會賺到正報酬。

▲三大名師本週一推薦的6檔熱門潛力股，有4檔賺錢，2檔賠錢。點圖可放大。（圖／記者陳心怡製表）

至於胡毓棠，在7/13、7/20、7/27推薦的京城銀（2809）、奇鋐（3017），以及美律（2439）、波若威（3163），還有光洋科（1785），迄今都是賺錢的，等於8檔有7檔是正報酬，其中又以波若威累計漲幅23.73%最高，選股功力一流。

若再檢視其他兩位分析師郭哲榮、林睿閎，先前在7月13日與20日推薦的8檔股票，有6檔賺錢，2檔賠錢，但賺錢的股票，漲幅都大於賠錢的股票，換句話說，如果參考投資，也有賺錢的機會。

其中，林睿閎分析師推薦的南電（8046）和萬潤（6187），從推薦至今分別有38.92%、17.8%的漲幅，可見他抓飆股的功力。

郭哲榮推薦的宣德（5457）、金像電（2368）、零壹（3029）、鎰勝（5264），四檔至今通通賺錢，漲幅分別為17.09%、15.34%、13.21%、5.2％，也可見他選股有一套。

▲三大名師推薦熱門潛力股績效。可點圖放大。（圖／記者陳心怡製表）

本單元下周一（8月10日）將持續邀請三大名師，繼續推薦熱門潛力股，提供投資人參考。