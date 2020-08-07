5G設備白牌化　產官界打造5G開放網路驗測平台搶商機

▲經濟部工業局與美網通廠思科聯手，打造5G開放網路驗測平台。（圖／思科提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣今年下半年正式進入5G世代，而5G電信設備正掀起一股白牌化浪潮，全球年產值上看上兆元新台幣，因此經濟部工業局今(7) 日宣布，與美國網通廠商思科聯手，並與台灣網通設備廠商智邦、明泰、智易、亞旭、中磊、正文等，系統整合商華電聯網，打造全台首座5G開放網路驗測平台，搶攻5G電信白牌設備兆元商機。

對此，思科指出，這項5G開放網路架構具備雲端化、虛擬化等特性，有利基地台介面開放及標準化，從無線電接取網路、傳輸網路到核心網路的整個架構，都可開放給不同的供應商參與，顛覆過去專網僅有傳統電信系統業者選擇的封閉環境。

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思科認為，台灣網路通訊設備產業經過數十年發展，目前在全球中游網路通訊產品市場，不論是交換器、小型基地台、路由器、閘道器等等，都已具備高度的全球適用性與多元市場經驗，透過5G開放式網路架構所開創的全新商業模式，可為台廠開創5G新藍海市場。

此一5G開放網路平台也將於桃園智慧創新應用示範中心，為台灣網通設備廠提供全新型態的5G電信專網服務，同時，透過與國際開放網路架構組織（如O-RAN及TIP）的緊密合作，將扮演搭建產業合作、國際接軌的連結橋梁，可將研發中的產品或應用解決方案，透過此平台執行驗證測試相容性，成為進軍海外市場前，這個5G專網測試場域，未來更將成為協助台灣網通設備廠，挖掘更多潛力和商機。