群聯7月營收月成長15%！已整合客戶工業電腦　導入美國電動車商系統

▲群聯已導入美國最大的獨立電動車服務商的充電樁系統。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

快閃記憶體控制晶片商「群聯電子」（8299）7日公布2020年7月份營運結果，合併營收為38.49億元，月成長近15%；累計前7月營收達275.71億元，年增率近20%。群聯表示，已導入美國最大的獨立電動車服務商的充電樁系統，並已開始出貨，未來將對營收佔比有正面助益。

群聯7月記憶體模組總出貨量成長持平，PCIe SSD控制晶片總出貨量成長達108%，並創下歷史單月新高，eMMC成品總出貨量成長更達到142%；針對前7月累計整體出貨量，SSD及eMMC控制晶片年成長達27%、PCIe SSD控制晶片年成長達116%、eMMC成品年成長達231%、工規產品年成長達46%、記憶體總為元數（Total Bits）年成長近13%，都創下歷史同期新高。

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群聯董事長潘健成表示，群聯從十多前年開始進軍高階工控儲存市場，近幾年已經開始展現成果，例如，這幾年因興起的電動車帶動的充電樁需求，群聯已整合至客戶的工業電腦，共同導入美國最大的獨立電動車服務商的充電樁系統，並已開始出貨。

潘健成指出，這類工規儲存應用的需求，需要儲存產品能在戶外不同的環境條件下正常使用，溫度範圍可能從低溫-40度至85度的高溫，而且需要24小時不間斷的運作，對於NAND儲存產品而言是相當大的挑戰。

群聯透過累積20年的技術經驗，不僅能提供滿足該充電樁客戶需求的工規儲存產品，更透過客製化的功能，讓客戶可以進行遠端的網路控管，大幅節省客戶端的維護人力；依據市調機構資料，全球的充電樁市場已於2020年達到1270萬台，未來對群聯提升高階儲存營收佔比將有正面助益。