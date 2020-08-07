英日外交大臣疫情後首次會面！共同聲明：支持香港自由

▲ 日本外務大臣茂木敏充昨（6日）與英國外交大臣拉布(Dominic Raab)舉行會談。（圖／翻攝自日本外務部官網）

記者謝欣辰／綜合報導

日本外務大臣茂木敏充昨（6日）凌晨出訪倫敦，與英國外交大臣拉布(Dominic Raab)舉行會談。受到新冠肺炎疫情影響，這是日本內閣成員近半年來的第一次外交出訪。茂木敏充表示，希望兩國在應對新冠肺炎疫情等多個領域加強合作。拉布也在會後發表聲明指出，英國與日本共同支持香港自由。

據NHK報導，拉布提到，日本除了是英國關係親密的朋友，也是在亞洲的主要安全夥伴，不論是抗擊新冠疫情、網絡安全、氣候變遷等方面，雙方都是並肩而行，期望兩國能有更緊密的聯繫。

日本外務省表示，茂木敏充此行訪問英國，主要是協商新的貿易協定，但雙方也對中國政府加強對香港的管控交換意見，一致同意將共同保障香港市民及各國公民、企業的權利和自由，並對香港特區政府將立法會議員選舉推遲一年的做法表達關切。

另外，有鑒於中國在東海和南海活躍程度日漸增強，兩位外長同意進一步加強日英之間的安保合作，將推動相關協商，促使因新冠肺炎疫情等因素而延遲的「兩國外長與國防部長2＋2會談」能早日舉行。

茂木敏充預計8月還將有出訪亞洲國家的計劃。根據日本《共同社》報導，這也是為首相安倍晉三8月底訪問美國鋪路，日本有意正式重啟外交活動。