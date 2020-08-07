解封購物訂單回來了！　儒鴻聚陽7月營收優於預期

▲儒鴻紡織,儒鴻董事長洪鎮海(右)、成衣事業部總經理陳坤鎕(左)。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者吳佳穎／台北報導

紡織股7月表現陸續出爐，儒鴻（1476）今（7）日發布7月份營收為新台幣27.33億元，較去年同期成長11.03%，更比6月大幅增加42.49%；而聚陽（1477）日前公布7月營收則為22.2億元，較去年同期成長4.49%，是今年以來，月營收年增率首度正成長，而7月營收較6月小幅成長3.1%，紡織股出現回溫展望。

雖然因疫情影響，不少廠商嘆今年無旺季的感覺，但儒鴻7月營收卻站上歷史次高，只比去年12月的27.43億元稍低。儒鴻今天股價小漲收370元。儒鴻指出，先前全球疫情趨緩，歐美國家解封帶動訂單回流，成衣銷售有打開一些，5、6月訂單都漸增溫，加上6月船期部分出貨延到7月，推升7月營收。

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聚陽今日股價收在179元，但受惠解封後客戶訂單回流比想像快，加上防疫商品，像是防護衣、口罩帶動，7月營收回神。聚陽指出，由於第三季本來就是旺季，下游廠商也在預備第四季布料進貨，不過因為疫情不穩，訂單能見度都會縮短，就陸續接單。

第二季表現方面，儒鴻營收為54.64 億元，年減21.3%，而儒鴻下周二（11日）也將舉行線上法人說明會，說明109年第2季經營成果及營運展望 。