深化產學合作　康和證券參與AI金融科技協會

▲康和證券參與AI金融科技協會，康和證券集團總經理邱榮澄（右三）期許為台灣的AI金融科技貢獻力量。（圖／康和提供）

記者陳心怡／台北報導

為了提升台灣金融科技產業，康和證券今（7）日參與AI金融科技協會創立，與六所大學及科技公司結盟，打造「跨校、跨系、跨產業，全臺灣最大AI金融科技產學合作平台」。康和證券期許透過產學合作，結合理論與實務，發揮創新優勢，為台灣的AI金融科技貢獻力量，讓台灣的金融科技在世界發光。

康和證券總經理邱榮澄表示，康和近年深耕金融科技，強化資訊基礎建設，以自行研發關鍵技術取代委外開發，已漸漸開拓出康和獨特的金融科技新藍海。例如今年3月23日上線的逐筆交易制度，康和早在去年年初就因應逐筆交易制度，提早一年發表了採open source（開放源碼）自行研發完成的「證券電子交易系統」，這套系統正式推出之後引起同業券商及多家資訊服務商的關注，也吸引高頻交易的投資人成為康和的客戶，展現康和在建構高頻交易與程式交易系統的堅強實力。而事實上世界經濟論壇早在2015年，就已將 open source列入金融科技之中，全世界許多的大型金融機構，都在應用 open architecture （開放架構）+ open source（開放源碼） 發展金融科技，顯示康和充分運用最新的技術，走在世界趨勢的前端。

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邱榮澄指出，行政院研擬的「大A+計畫」包括了5G、AI等尖端技術，顯然AI早已成為國家層級的議題。現階段康和亦正積極規劃引進AI深度學習、大數據等金融科技，將應用於股價預測系統，提供下單決策支援功能，希望建立康和成為最科技的券商，提供投資人最完善、最全面、最迅速的服務。

尤其在新冠肺炎疫情全球蔓延，重創各國經濟的同時，卻也讓5G、AI等新興科技的發展露出曙光，世界各國無不卯足全力發展AI金融科技，金管會也將在八月底提出金融科技發展路徑圖。彙集國內眾多知名大學及金融、科技業共同創立的AI金融科技協會，亦於八月七日舉行成立記者會。AI金融科技協會由普匯金融科技串連，結盟臺灣大學、臺北大學、東吳大學、臺北商業大學、高雄科技大學、臺北科技大學等六所大學，以及康和證券金融集團、上櫃研勤科技，打造「跨校、跨系、跨產業，全臺灣最大AI金融科技產學合作平台」。

未來AI金融科技協會將以「培育跨領域通才」、「強化深度產學合作」、「提供法規調適建議」三大宗旨做為發展主軸，除了透過產學合作，培養出可直接受聘於金融機構所需的人才，還將推動產學跨業合作，落實AI與金融科技應用不同場景，協助商業轉化，衍生新創企業。同時，更將推動金融科技法規調適，結合學界共同研擬政策及法規建言，協助政府健全推動AI金融科技，打造更加便民的環境。

邱榮澄強調，所有金融科技的創新，都是來自客戶的需求，解決客戶的痛點。金融科技有助於把金融服務提供到社會的各個階層，而發展金融科技的終極目標，就是要落實普惠金融。未來金融科技的發展是多元而且多變的，康和將扮演好企業社會責任的角色，透過參與AI金融科技協會，串接起更為深度的產學合作，並將分享康和在金融科技實務面上的應用，與學術面的理論進行連結，配合主管機關的法規鬆綁，共同開創無限創新的可能，讓金融科技不僅在台灣蓬勃發展，更在全世界發光發亮。