浪浪獲車行收留 魅力大爆發變身超級銷售員+網紅！

▲▼「圖森」變身「現代汽車」的超級銷售員，還有自己的員工證！（圖／翻攝自IG@Tucson Prime)

國際中心／綜合報導

巴西聖埃斯皮里圖州(Espírito Santo)塞拉市(Serra)有一隻流浪狗，從今年3月時開始，經常在該市一家「現代汽車」(Hyundai)經銷商的展售室前徘徊。由於模樣惹人憐愛，很快的牠就跟展售室的員工成為好朋友。

今年5月時，大夥兒經過開會後，決定將浪浪任命為「榮譽職員」，還給牠己專屬的員工證。沒想到消息傳開後，許多人慕名而來想看看牠，讓公司的業續飆升。

最近，這隻浪浪獲得升職，成為正式的汽車銷售員，工作內容包括與公司高層「開會」、陪客人玩，甚至陪他們一起試車，讓牠一躍成為店內人氣最高、業績最好的員工。

店方以「現代汽車」旗下的一款休旅車Tucson Prime替牠取名， 簡稱圖森(Tucson)，還為牠成立IG粉絲帳號。 「圖森」成為的正式員工後，公司對牠的健康及飲食一點都不馬虎，更在展售室內為牠蓋了一間狗屋，同事們更不時忙裏偷閒陪牠玩。

數天前，「現代汽車」巴西分公司在IG上披露了「圖森」的故事，還PO出宣傳語說：「向大家介紹Tucson Prime，現代汽車的超級銷售員！」如今「圖森」已從浪浪變成網紅，牠的粉絲頁上有2.8萬名追蹤者。