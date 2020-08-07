結果變變變！俄亥俄州長「篩檢陽轉陰」　猛喊：這次比較準…辦公室證實

▲俄亥俄州州長（Mike DeWine）。（圖／路透社）

文／中央社

美國俄亥俄州州長辦公室聲明，州長狄懷恩（Mike DeWine）今天接受較準確的篩檢後結果為陰性，有別於稍早在迎接到訪的總統川普前接受快篩的結果為陽性。

美聯社報導，州長夫人法蘭．狄懷恩（Fran DeWine）與其他幕僚成員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢為陰性，他們在哥倫布（Columbus）接受的是不同種類、較為準確的篩檢，而狄懷恩在迎接川普前做的是快篩。

根據州長辦公室，狄懷恩夫婦預計8日再度接受檢驗。

狄懷恩表示，他在前往機場迎接到訪的總統川普之前，遵照標準程序於克里夫蘭（Cleveland）接受白宮安排的篩檢，發現結果為陽性。他原本預計和川普一起造訪位於俄亥俄州西北部的惠而浦公司（Whirlpool Corp.）廠房。

他在接獲自己確診的消息後致電太太，兩人一同回到俄亥俄州中部接受篩檢，結果顯示為陰性。

73歲的狄懷恩是最早提倡戴口罩與其他防疫措施的共和黨政治人物之一。他表示自己今天收到一些民眾傳來「不太禮貌的訊息」，宣稱有新聞證實戴口罩沒有意義。

狄懷恩在陰性結果出爐前說：「我們從這裡學到的教訓是，我們都只是一般人，病毒無所不在，而且非常頑強。」「即使你非常、非常小心、甚至也戴了口罩，你還是有可能會被傳染。」

上月奧克拉荷馬州州長史提特（Kevin Stitt）宣布自己確診。