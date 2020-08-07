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Uber財報出爐！每股虧損1.02美元不如預期　但外送餐業績增一倍

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▲▼ Uber原計畫將新加坡的亞太總部遷往香港。（圖／路透）

▲Uber接送服務收入暴跌，但送餐量增加了一倍以上。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

Uber公佈了第2季的財報，其中收入超出了分析師的預期，但較去年同期的31.7億美元下降了約29％。 截至昨天（8月6日）股價收在34.71美元。

以下是Uber財報與華爾街預期的對比：

請繼續往下閱讀...

虧損：每股虧損1.02美元，高於Refinitiv調查的分析師預計的每股86美分。

收入：Uber的收入為2.24億美元，高於分析師預期的2.18億美元。

以下是各業務部門的業績與分析師對該季度的預期：

根據StreetAccount指出，乘車費用（總預訂額）：30.5億美元，而預期為34.7億美元。

UberEats（總預訂量）：66.9億美元，而預期為65.7億美元。

在2020年的上半年，全球飽受新冠肺炎的肆虐，並且限制人們出外的自由，這重重影響了Uber的核心服務，以恆定匯率計算，總預訂量下降了73％。相對地，疫情確實推動了對Uber的食品配送業務需求，預訂量增長了113％。

執行長Dara Khosrowshahi在周四表示， 「疫情的危機已將交付從奢侈品轉移到了公用事業。我認為，即使在疫情消退並取消了在家中的訂單之後，Uber用戶仍將繼續通過Uber送貨服務訂購食物和其他物品。」

該公司提供的其他新交付服務中，Uber Connect允許用戶通過UberX驅動程序將小包裹發送到本地目的地。自6月初推出以來，該服務已在全球進行了300萬次旅行。另外乘車業務在世界不同地區正以不同的速度復甦。城市再次遷移時，Uber也是如此。第2季美國主要市場的乘車率下降了50％至85％，但在包括法國，西班牙和德國在內的歐洲主要市場中，乘車率僅同比下降了約35％。

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