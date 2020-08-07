穿紅洋裝進國會竟挨批「酒店妹」！　甜美女議員怒罵：權威非靠西裝建立

▲ 柳浩貞穿洋裝進議會，引發軒然大波。圖中非當時洋裝。（圖／翻攝自臉書／류호정）

記者陳宛貞／編譯

南韓正義黨議員柳浩貞（류호정）4日出席國會會議時，穿著一身紅色系花紋洋裝，和其他穿著深色套裝的議員形成強烈對比，卻在網路上招來大量「不得體」的批評。現年27歲的她事後坦言，沒想到事情會鬧大，也想藉此打破國會只有西裝和領帶、死氣沉沉的氣氛。

身為第20屆議員中最年輕的成員，柳浩貞自開議以來曾以黑色連身工作服、西裝短褲等多元穿搭，為國會帶來新意，4日更穿著紅色洋裝及黑色帆布鞋現身。未料照片在社群網站上曝光後，不少網友留言指責，她沒有考慮到時間、地點和場合，甚至出現「是來收酒錢的嗎」、「像酒店小姐」等近乎性騷擾的罵名。

眼看網友留言越來越過頭，正義黨隨即發表聲明指出，「對於我黨柳浩貞議員的責難充滿性別歧視的偏見，我們對此表達深切的遺憾。」正義黨發言人趙惠敏（조혜민）也表示，無法認同批評者不看議政表現，單純以外表及形象為由，指責女性「沒有當政治人物的資格」。

柳浩貞6日接受電台訪問時提到，過去便偶爾會聽到批評她穿著的聲音，但萬萬沒想到紅色洋裝會掀起軒然大波，「其實我會穿牛仔褲，會穿短褲，當然也會穿套裝。穿套裝的時候也會有人罵，『妳這種人穿什麼套裝啊？』我也因此覺得，反正不管穿什麼都有人會罵吧。」

柳浩貞也親自說明，當天會穿著洋裝是因為民眾普遍認為，國會以50多歲男性為中心，彷彿就代表著黑色或深色西裝和領帶，「我想要打破這種慣例」，認為國會權威並非建立在西裝之上，紅色洋裝也不是上班不能穿的衣服。

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