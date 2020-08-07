雞塊有煮熟醫療口罩　媽媽驚險救回6歲女兒：她差點被噎死！

Girl, 6, chokes on blue face mask 'cooked inside McDonalds chicken nuggets' https://t.co/fYGFtcoOAi pic.twitter.com/oJzA9TYuId — Daily Mirror (@DailyMirror) August 5, 2020

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子近來幫家中4名孩子購買速食回家，6歲女兒吃雞塊時卻突然噎到，她趕緊幫忙把食物從喉嚨中摳出，竟然看到雞塊中有不明藍色物體，仔細一看竟然是一塊醫療口罩，氣得她向店家投訴「我女兒差點被噎死」。

英國《鏡報》報導，居住在漢普郡奧爾德肖特市(Aldershot)的32歲女子阿爾伯(Laura Arber)表示，4日她從當地麥當勞為孩子訂購餐點，用餐時卻從6歲女兒麥迪(Maddie)所吃的雞塊中發現醫療口罩，「我把手指伸進她喉嚨中，結果掏出一小塊藍色物體，當下只覺得這是什麼東西，後來發現是口罩，遇熱後居然完全融化在雞塊裡」。

阿爾伯將事件分享在臉書上，希望能提醒其他家長多加注意，「如果當時女兒是在我離開房間的時候噎到怎麼辦？她有可能已經死了」。對此麥當勞發言人表示，「我們很遺憾聽到這個客戶的經歷，食品安全對於我們一直是最重要的，對於品管我們一直遵守嚴格的標準規範」，目前已與顧客聯繫提供全額退款，並下架同期商品與供應商進行調查中。

▼女子驚險解救被噎到的小女兒。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

►我該答應女友嗎？

