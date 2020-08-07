英國記者曝貝魯特血腥現場　建物炸成滿地碎片⋯受害者慘死眼前

▲黎巴嫩貝魯特當地時間4日傍晚發生大爆炸。（圖／路透）



實習記者林宣佑／綜合外電報導

英國記者霍達威（Owen Holdaway）重述黎巴嫩貝魯特4日的大爆炸，整場悲劇造成上百人死亡，5000多人受傷，重創貝魯特港口地區。霍達威所住的公寓就在數千棟倒塌的大樓之中，他形容情緒波瀾雲霄飛車一樣無法靜止，一切都糟透了。

週二6點是苦難的開始，爆炸當下霍達威正在電腦前工作，陽台玻璃被打碎，櫥櫃垮下來砸到他的腳。他的直覺告訴他是炸彈，身為一名記者，他立刻抓起手機，衝往現場拍攝，這是他在伊拉克戰爭前線工作時所養成的危險習慣。

整座城市看起來傷痕累累，霍達威形容就像地獄一樣，他一連上網就被四面八方的訊息轟炸。醫院塞滿傷患，醫護人員盡全力仍無法負荷。霍達威看著，一間房間裡，一名醫生為傷患做心肺復甦術，但傷患最後失去生命跡象，他只能呆呆地站在那。

爆炸後隔天，霍達威來到港口，四處堆滿建物碎片，看不到地面，到處都是軍隊檢查站。救援人員在倒塌的建築底下尋找微弱的呼吸，一位女孩失神的在現場遊蕩，他從凌晨開始，就一直在尋找失蹤的朋友，這些朋友是第一批救難人員，但最後只找到他們的頭盔。霍達威說，這名女孩在面前崩潰，在廢墟之中，脆弱的兩人擁抱彼此。