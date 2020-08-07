影／45天後封殺抖音和微信　川普簽行政命令：官員不得下載

記者謝欣辰／綜合報導

美國總統川普在美東時間6日晚間，針對TikTok和海外版微信(WeChat)簽下限期交易的行政命令；45天後，美國企業、個人都不得與中國母公司「字節跳動」、「騰訊」交易。川普表示，必須採取額外措施應對訊息、通訊技術及服務供應鏈的國家緊急情況，「TikTok和微信對美國都是威脅」。

▲美國總統川普將在45天後封殺tiktok。（圖／路透）

據BBC報導，行政命令闡明TikTok和微信需脫離中國母公司，否則無法在美國營運；川普設下9月15日限期交易的要求，包括微軟在內的可能買主，都必須在期限前完成交易。內文也提到，這兩款App威脅到國家安全，讓中共得以獲取美國人的個資，甚至可能追溯聯邦探員和承包商的位置，進一步勒索或實施間諜行動。

據《WorldJournal》報導，TikTok在全球業務市值超過500億美元。微軟日前傳出想買下美國、加拿大、澳洲與紐西蘭的TikTok，並正與中國母公司北京字節跳動科技公司談判。在確認出售前，國會參議院在美東時間6日無異議通過「政府裝置禁用TikTok法案」(No TikTok on Government Devices Act)，禁止美國官員、國會議員等，在公務機下載TikTok。

▲中國通訊軟體微信（WeChat）也難逃封殺名單。（圖／路透社）

提案人共和黨籍參議員霍利(Josh Hawley)透過聲明指出，若允許負責政府敏感資訊的聯邦探員，在電腦與手機上使用TikTok，將產生不可想像的安全風險；因此，他鼓勵兩黨共同支持這項提案。

共和黨籍眾議員巴克(Ken Buck)早在眾議院審議2021財年國防授權法(NDAA)時，就提出禁用TikTok的修正案，同樣限制聯邦與國會；眾議院上月20日表決通過。參眾兩院分別通過類似提案，按照程序仍須統合出兩院共識版本，才能送交總統簽署，成為法律。

據《Hill》報導，目前尚不清楚是否召開兩院談判會議；路透則認為，兩院都已通過同意禁止，應該很快能成案。

一名TikTok發言人表示，目前正在努力出售，此款App在美國擁有1億名用戶，它的功能在娛樂、自我表達與聯繫，非聯邦政府的裝置所需；而TikTok已經在美國雇用近1000人，將來還可能再雇用1萬名美國員工，並將會給予高薪。