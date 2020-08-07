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被資遣別忘申請失業給付！撫養小孩或45歲以上都可加發　一看秒懂　　

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記者余弦妙／台北報導

阿豪在港式餐廳工作3年，月薪約在5萬元左右，今年初原本生意幾乎天天客滿的餐廳，在2月疫情爆發後業績狂掉，3月份僅剩去年同期2成，導致餐廳老闆只能被迫結束營業，面對突如其來的失業，阿豪十分錯愕。

幸好，阿豪上網搜尋後發現，若是遭到解雇者，可到勞動部勞保局申請失業給付金。對此，勞保局指出，民眾只要是「非自願離職」，也就是說勞工因公司關廠、遷廠、休業、解散、宣告破產離職等原因，都可被認定為是「非自願離職」。

勞保局表示，勞工如果被資遣了，必須要從退保當天往前推算，勞工保險必須合計滿1年以上，具有工作能力及繼續工作意願，還要親自到公立就業服務機構辦理求職登記及失業認定，接著，自求職登記後的14天內，若無法經過就業服務機構的推薦與轉介，或是參加職業安排訓練者，就會被認定為失業，勞保局就會核發失業給付。

至於失業給付可以領多少錢？勞保局說，失業給付會按照申請人被資遣時，當月退保再往前算6個月的月平均投保薪資60%發給，舉例來說，上述阿豪的月薪是5萬元，不過目前勞保投保最高上限為4萬5800元，因此阿豪可拿到的失業給付即是2萬7480元，最長可領到6個月。

請繼續往下閱讀...

另外，像是阿豪有兩個小孩，妻子也沒工作，根據規定每位受扶養的眷屬都還能額外多10%加給給付，最多20%。也就是說，阿豪每個月的失業給付除了剛剛上述的2萬7480元，還能額外多拿9160元，每個月共可拿到3萬6640元。

不過，勞保局也提醒，失業給付最長只可以領6個月，且申請人離職辦理本保險退保時若已年滿45歲或領有社政主管機關核發的身心障礙證明者，最長發給9個月。但，只要領了失業給付者，之後再度就業的話，就會依就業保險法相關規定，保險年資將會重算，不過就業保險法的年資與勞工保險的投保年資無關，因此也不用擔心自己的退休金不見。

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