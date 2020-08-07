精神病人挾持法國銀行6人質　持槍與警方對峙6小時

▲法國西北部大城利哈佛傳出有劫匪挾持人質。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導



法國西北大城利哈佛（Le Havre）5日下午5點傳出有劫匪闖入銀行，持不明真假的手槍挾持6名人質，並與警方對峙長達6小時。所幸所有人質已經被全部釋放，警方也成功逮捕歹徒，沒有任何人傷亡。

據《法國24》新聞台報導，警方逮捕這名匪的過程中並沒有使用任何武器。根據警方說法，銀行內有背包可能藏有炸彈，拆彈小組也為此趕到現場。當地警方已撤離銀行所在的斯特拉斯堡大道（Boulevard de Strasbourg）所有無關人員，封鎖街道的所有入口。

有消息指出，匪徒有伊斯蘭背景，且一直在法國警方的觀察名單上，在對峙的過程中，曾作出支持「巴勒斯坦獨立」的相關言論，並要求警方供他使用社群網路和摩托車。

警方發言人並未證實其他相關消息，僅表示，匪徒是一名有精神疾病史的34歲男子，並未透露任何個人訊息。法國特別談判小組事發後從巴黎火速趕往利哈佛，與匪徒成功談判，令他陸續釋放6名人質。

利哈佛位處法國西北，是大西洋沿岸最大的港口城市，港口吞吐量在法國排名第二，僅次於馬賽，曾在二戰中遭嚴重破壞，戰後進行大規模重建，中心城區在2005年列入《世界文化遺產》。