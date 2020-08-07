莫名想買25張同號彩券！　中獎「獎金翻25倍」幸運爸爽贏367萬元

Most people don't win the lottery even once, so could you imagine winning 25 times? That’s exactly what Raymond Harrington of #VirginiaBeach did in the @VirginiaLottery’s Pick 4 game! https://t.co/cpABCvWrUw — WTKR News 3 (@WTKR3) August 6, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名男子以每張美元1元（約台幣29元）的價錢，買了25張相同號碼的彩券，沒想到彩券中美元5,000元（約台幣14萬元），讓獎金連翻25倍一共贏得美元12.5萬元（約台幣367萬元）。

居住在維吉尼亞海灘(Virginia Beach)的男子哈林頓(Raymond Harrington)，上月17日晚間一口氣買了25張名為Pick 4的彩券，且每張彩券的號碼皆為4640，沒想到果然被幸運之神青睞，每張彩券都中了該最大獎美元5,000元獎金。

哈林頓領獎時表示，買彩券時突然有個想法，覺得自己必須一口氣買25張，所贏來的獎金預計用來支付2個兒子的大學學費，不過除此之外目前暫無其他計畫。

▼男子突然想買25張同號彩券，結果真的中獎。（圖／示意圖／達志影像）

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