Switch賣翻+動森爆紅！疫情點燃宅經濟　任天堂2020財報Q1淨利暴增至6.4倍

▲Switch在第一季就賣出了568萬台。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

受到新冠肺炎影響，為減少傳染風險，各國紛紛在疫情最盛期要求民眾減少外出，許多公司也發展出在家工作的新形態，進而促進「宅經濟」發展。由任天堂發行的Switch因此再度爆紅，甚至數度斷貨，任天堂6日公布第一季（4月至6月）財報，其中，營業額與前一年同期相比增長至2.1倍，淨利潤更是一舉飆升至6.4倍，可以說是疫情下的最大受惠者。

根據《共同社》報導，日本任天堂公司6日發表2020年度Q1財報，根據財報顯示，任天堂本季度淨利潤高達1064億日幣（約新台幣295億元），是為2019年同期的6.4倍。此外，合併營收為3581億日幣（約新台幣995億元），為前一年同期的2.1倍。據悉，利潤較高的遊戲軟體下載次數增高，對淨利潤帶來極大貢獻。

在Q1中，Switch主機共銷售了568萬台（包含一般版主機與Switch Lite），增加至2.7倍。而Switch平台遊戲軟體銷量暴增至5043萬套，是2019年同期的2.2倍，其中光是爆紅的「集合啦！動物森友會」就狂賣了1063萬套。

任天堂表示，受到疫情影響，許多工廠被迫停工，導致Switch主機的生產一度停擺，不過如今生產線已大致恢復正常，雖然部分地區的主機「仍在缺貨中」。

即使第一季財報表現亮眼，但任天堂仍決定維持2020年度的財測預估，合併營收欲將減少8.3%至1.2兆日幣（約新台幣3336億元），淨利潤減少22.7%至2000億日幣（約新台幣556億元）。任天堂目標今年度的Switch主機全球銷量為1900萬台。