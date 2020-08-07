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美國全球旅遊警示解封　台灣被列「最低感染風險國家」

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▲▼新加坡,新冠肺炎。（圖／路透）

▲示意圖。新冠肺炎在全球蔓延，不過美國日前已宣布解除全球旅遊警示。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國在3月19日發佈的「美國公民避免所有出境旅行」的全球旅遊警示，川普政府於昨（6日）決定解除。儘管疫情仍存在許多不確定因素，但國務院指出，鑑於部分國家的健康、安全情況有所提升，改為只針對部分疫情惡化國家警示，同時修改旅遊指南，其中台灣被列為極低風險感染國家。

自美國在今年3月初對全球旅遊發出警告，已歷經4個多月，美國國務院與疾病管制暨預防中心（CDC）密切協調後，6日宣布取消全球旅遊警示，將各大洲國家由高風險至沒有數據排列為5個級別。

目前包含中國大陸等超過200個旅遊目的地仍被列為新冠肺炎感染率高的第3級，建議民眾非必要避免前往，而台灣與汶萊、格陵蘭、英屬維京群島等13國家地區則被列為不需要旅行健康通知的最低風險國家。另外泰國、紐西蘭、斐濟等7個目的地則被列為感染率低的第1級。

▲國內新冠肺炎疫情再升溫，疫情指揮中心呼籲民眾外出戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣被列為不需要旅行健康通知的最低風險國家（圖／記者林敬旻攝）

新冠肺炎在全球確診數逼近1900萬大關，而美國仍是全球第一大疫區，確診人數約486萬人，死亡近16萬人。目前歐洲依然對美國實施旅遊禁令，加拿大也嚴格禁止國內民眾至美國進行所有非必要旅遊。其他國家則要求美國民眾入境必須隔離。

▲▼川普,新冠肺炎,疫苗（圖／路透）

▲美國疫情仍然險峻的主因是，還是有很多民眾認為戴口罩是不必要的。圖為美國總統川普。（圖／路透）

台灣確診477例，死亡7人。目前尚不開放外籍人士以觀光或訪友目的申請來台，其餘人士入境則需檢附登機前3個工作日內的新冠肺炎核酸檢驗陰性報告，且要接受14天居家檢疫。

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