快訊／川普簽行政命令！禁止美企與「抖音、微信」合作　45天後生效

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普6日簽署行政命令，禁止美國企業和抖音（TikTok）及其母公司「字節跳動」、微信（WeChat）跟其母公司「騰訊」進行交易，而這項命令將在45天後生效。

▲川普針對TikTok簽署行政命令。（圖／翻攝自publicpool）



川普（Donald Trump）在命令中提到，微信和TikTok會自動從用戶方獲取大量訊息，並會被中國共產黨威脅，交出美國用戶的個人資料，「可能讓中國追蹤聯邦雇員和相關合作廠商的位置，建立用於詐欺的個人檔案，並進行商業間諜活動。」

▲川普針對微信簽署行政命令。（圖／翻攝自publicpool）



另外，命令中也提到，這些平台會審查「中國共產黨認為具有政治敏感性」的內容，也可能會被用來散佈有利於共產黨的假消息。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前才表示，美國希望看到「不被信任的」中國應用程式App，從美國的App Store下架。他還形容TikTok和傳訊軟體WeChat（微信）是「重大威脅」。川普3日也已表示，除非TikTok在9月15日前出售，否則將予以封殺。

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