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不接受審查就下市！　白宮提案：在美掛牌的中企需遵守

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）在白宮。（圖／路透）

▲美國總統川普的幕僚提案在美掛牌的中企都需接受財務審查。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國總統川普的行政幕僚6日正式提案，要求在2022年以前，已在股市掛牌的中國企業必須遵行會計稽核準則、接受財務審查，否則就要強制下市。美國財政部和證券交易委員會的高層官員表示，對於還沒在股市上市，準備首次公開發行（IPO）的中企，沒有「2022年以前」這個寛限期；要到紐約交易所或那斯達克IPO之前，就必須遵行美國上市公司會計準則。

據《華爾街日報》報導，這項提案解決長期以來美國監管機關不能查核在美上市中企財務的問題。美國參議院在今年5月，意見一致地通過《控股外國公司問責法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act），要求在美國上市公司披露是否為外國政府所有或控制，並接受上市公司會計監督委員會（PCAOB）的審計。參議院通過次日，聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）說，眾議院正在考慮可能將一些中國公司從美國證券交易所除牌的法案。

根據白宮提案，已經在美國紐約證券交易所和那斯達克掛牌的中國公司，兩年內必須遵行上市公司相關會計準則，不願配合者，就強制自這些交易所下市。遵守美國會計準則的具體做法是，要讓美國政府負責監管上市公司財報的專責機構「公開發行公司會計監督委員會」（PCAOB），查閱公司的會計稽核作業文件。

紐約匯盛控股集團（Horizon Holding Group）首席經濟學者和紐約大學兼職教授陳凱豐博士說，有國會議員為了要與中國脫鉤，提議讓有中國政府背景、與軍方有聯繫的中國公司「從美國股市退出」；他認為，這個提議不太可能，因為華爾街與中國有著非常密切的聯繫，背後藏著許多利益，「頂多是差的中概股摘牌，好的中概股留下」。

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