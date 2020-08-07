美衛生部長訪台倒數！川普再開砲北京「四散病毒」：簡直是恥辱

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國衛生部長艾薩將於9日訪台，他也是40年來訪問台灣的美國最高階官員，因此引發北京當局不滿。美國總統川普又在6日加碼指控中國大陸，痛批北京不讓新冠病毒在境內傳播，卻讓它四散到全球各地，真的是種「恥辱」。

川普（Donald Trump）6日簽署行政命令，準備撤回所有在中國大陸的醫療藥品、設備供應鏈。川普接著再將新冠肺炎疫情指向北京當局，痛批中方不讓新冠病毒在境內傳播，卻任由病毒在世界各國傳染，這簡直就是恥辱，「中國做了一件很可怕的事，不論是因為無能還是故意。」

《路透社》指出，11月總統大選將近，但川普民調卻持續落後民主黨籍候選人拜登（Joe Biden），讓川普不得不心急，頻頻轉移國內疫情焦點，將砲口對向中國大陸。不過中美爭端也影響到今年1月簽署的貿易協議，拜登提出商務部數據表示，貿易協議已經失效，因為在6月中美貿易赤字擴大5％，達284億美元（約台幣8348億元）。

艾薩（Alex Azar）9日訪台，代表美國總統川普晉見蔡總統，且將拜會外交部、衛福部，並與防治新冠肺炎的醫護、專家會談，還會參訪口罩國家隊。艾薩也是台灣與美國在1979年斷交後，40年來訪問台灣的最高層級美國官員。

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