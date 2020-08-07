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怒控「政府疏失」釀爆炸！黎巴嫩掀示威　警方發射催淚瓦斯

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▲黎巴嫩,貝魯特,示威,爆炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩民眾怒控政府疏忽，才會釀成這一次大爆炸的悲劇。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於4日發生大規模爆炸，釀成137死，逾5千人受傷。憤怒的示威者6日走上街頭，指控當局疏忽釀成意外，並與安全部隊發生衝突，招致催淚瓦斯攻擊。當局發起調查以後，16人遭到拘留。此外，還有2名政治人物宣布下台，坦言領導階層必須做出改變。

BBC報導，示威者對於4日的毀滅性爆炸感到憤怒，紛紛走上貝魯特街頭，與安全部隊發生衝突。他們控訴，政府2013年沒收2750噸硝酸銨（ammonium nitrate），卻未能安全管理、儲存，因管理疏忽而導致意外。警方在議會附近對著數十名民眾發射催淚瓦斯。

▲黎巴嫩,貝魯特,示威,爆炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩,貝魯特,示威,爆炸。（圖／路透）

▲貝魯特示威者與安全部隊發生衝突。（圖／路透）

貝魯特大爆炸幾乎摧毀整個首都區，住家與店家都成了廢墟。維安警力封鎖爆炸點周圍的大範圍區域，各國救難人員也抵達，協尋失蹤的數十人。法國搜救隊表示，爆炸2天以後仍有很大機會找到倖存者。

黎國此前經歷近1年的政經動盪，全國貧窮率飆升至50％以上，年輕族群也發起大規模示威，抗議政治人物貪腐，國家情勢被外界形容是「逼近崩潰邊緣」，未料如今又發生爆炸意外。

▲▼黎巴嫩貝魯特當地時間4日傍晚發生大爆炸。（圖／路透）

▲▼黎巴嫩貝魯特當地時間4日傍晚發生大爆炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩貝魯特於當地時間4日下午6時發生大爆炸。（圖／路透）

貝魯特省長阿布德（Marwan Aboud）說，爆炸導致30萬人無家可歸，「貝魯特需要食物、衣服、房子、重建物資。貝魯特需要為人民與難民提供一個（安置的）地方」。

公衛部長哈桑（Hamad Hassan）指出，醫院床位與治療、照護嚴重傷患所需的必要設備都不夠。經濟部長尼赫梅（Raoul Nehme）也說，重建工作至少必須部分仰賴外國援助。

根據黎國官媒，政府本周宣布展開調查以後，已有16人被拘留。議員哈馬德（Marwan Hamadeh）與前約旦大使查蒙（Tracy Chamoun）於5日、6日先後辭職。他們表示，這起大爆炸顯示黎國的領導階層需要改變。

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