「神隱金正恩」現身北韓洪患災區　連日暴雨淹沒180萬坪農田

北韓南部近日豪雨成災,主要農業區北黃河道潰堤,造成超過700間房屋與180萬坪農田被毀。據外媒報導,北韓領導人金正恩已前往災區視察並指示全力救災與提供物資給災民。這是金正恩繼2015年後,第一次視察洪災災情。

華中一帶今夏天氣多變,中國長江流域附近地區已下起了近一個月的連綿大雨,多處傳出水患。最近,大雨胞覆蓋朝鮮半島,北韓南部已連日遭逢暴雨侵襲。

據《朝鮮中央通訊社》報導,位於銀波郡(Unpha)大青里(Taechong-ri)的一處防洪堤因連日豪雨潰堤,當地超過730間單層房屋、600多公頃(約180萬坪)農田被淹沒,179個住宅區全毀。不過,報導宣稱,由於居民撤散及時,並無人員傷亡。

朝中社沒有透露金正恩視察災情的確切時間,不過該報導指出,金正恩拿出了個人儲備糧救災,還指示軍隊到當地恢復重建。相關部門也將提供生活用品與醫藥用品予災民。

報導指出,金正恩將派遣官員在該鎮建造800座樣板房供受災戶居住,並將動員軍隊與當地居民一起重建道路和其他基礎設施。

分析認為,金正恩視察災情、拿出個人儲備糧救災,都是為了向國民展現國政運營能力,從而安撫因遭受經濟困難、新冠疫情與暴雨三重苦難的民心。儘管沒有刊出金正恩的現場照片,但朝鮮官媒積極為其打造親力親為與愛民如子的形象。這是金正恩上任後第2次到水災現場視察。



