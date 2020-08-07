　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女高中生遭監禁1個月「靠遊戲機獲救」　扯出座間9屍命案恐怖巧合

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

44歲的後藤弘泰事業有成，是東京某公司的老闆，他在社群網站上結識女高中生靖子（化名），兩人相約7月4日在東京新宿區碰面，接著卻將人綑綁監禁；最後靖子透過遊戲機的上網功能報警，這才成功脫困。但辦案人員透露，後藤弘泰很有可能是受到神奈川縣座間9屍命案的影響，至於是否為模仿犯案，仍有待進一步調查釐清。

▲▼李春在為排解性慾，性侵、殺害女高中生。（示意圖／取自Pakutaso）

▲靖子和在網友後藤弘泰見面，卻遭綑綁監禁。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本案無關）

根據日本《NHK》報導，來自埼玉縣的靖子在東京與後藤弘泰碰面之後，隨即前往男方家中，結果一踏進屋內，手機就被搶走，還被用鋼索綑綁在房間的鐵柱上，在無法逃跑又沒有手機的情況，她急中生智，利用有上網功能的遊戲機登錄警局網頁報案，再透過電子郵件聯繫、說明狀況，總算在本月5日成功脫困，結束一個月的驚魂記。

幸好，靖子獲救後經過檢查，並沒有明顯外傷；而後藤弘泰面對警方詢問，也坦承上述犯行。不過，讓調查人員感到可怕的是，後藤弘泰犯案的動機，疑似是受到神奈川縣座間9屍命案影響，兩起案件同樣都是透過社群網站「鎖定」被害人，至於是否真的為模仿犯案，相關細節目前警方仍在調查當中。

日本神奈川縣27歲男子白石隆浩涉嫌殺害9人，他被移送時低頭遮臉。（圖／CFP）

▼▲白石隆浩涉嫌殺害9人，被移送時低著頭用雙手遮臉。（圖／CFP）

日本神奈川縣27歲男子白石隆浩涉嫌殺害9人，他被移送時低頭遮臉。（圖／CFP）

說起神奈川縣座間9屍命案，這是一起發生在2017年的連環殺人事件，主嫌白石隆浩當時27歲，他從2017年3月起利用推特與有自殺意圖的女性交流，並在同年8月22日至10月30日間殺害8女1男，唯一的男性死者還是第一名女性死者的男友。

日本網友看完整起案件發展，紛紛在相關新聞底下留言表示，「太可怕了，希望能針對社群網站使用進行相關規範」、「近幾年網路犯罪越來越多，是不是該立法了？」、「在網路上表現越溫柔的人，通常私底下反差都很大」、「真的是人不可貌相」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
金六結新兵「味覺異常」急送醫採檢　教召軍人爆：那是裝的！
米可白離婚後首發聲！「別在我家附近跟拍」曝獨居近況
台新正妹中15億神逆轉！FB美照被挖出「大眼飄仙氣」...友
快訊／川普簽行政命令！禁止與「抖音、微信」合作　45天後生效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

忙看手機訂單！　外賣員電梯門一開踏入「瞬間直線墜落黑暗」哀嚎：快死了

美衛生部長訪台重申夥伴關係　開轟世衛！讚台灣是公衛領域典範

美股那斯達克指數首破1萬1000點大關！　終場收紅

美參議院一致通過「政府設備禁用TikTok」

美衛生部長訪台倒數！川普再開砲北京「四散病毒」：簡直是恥辱

籲黎巴嫩領導階層「深刻改革」！　馬克宏承諾：援助不會落入貪腐之手

3周前染疫...母住院陷入昏迷　不知18歲兒游泳溺水已經身亡！

美衛生部長將來台！川普「轟中炮火猛開」　中國供應鏈不符規…就通通撤出

Switch賣翻+動森爆紅！疫情點燃宅經濟　任天堂2020財報Q1淨利暴增至6.4倍

炸到崩潰！黎巴嫩民眾不滿「政府釀人禍」　淚求法國「重新接手」救命

澎恰恰「負債2.4億」銀行存款剩500元　跟地下錢莊.高利貸借錢：越滾越大

耳內長巨無霸「雙頭黑頭粉刺」美容師巧手夾出！網大讚：療癒

澎恰恰「宣布破產」負債2.4億！　公開致歉債主：家裡全數出盡

超狂！他０防護坐沙發飛上天　悠哉吃零食+看電視...驚百萬網

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

楊冪3秒落淚…鄧倫還在醞釀哭不出！　狂激他：專業演員不讓劇組等的ＸＤ

獨家直擊／羅志祥「瘦了10公斤」現身內湖用餐　問到復出..他親回：想先多陪家人

台中清水休息站在韓國也很有名 ! 吃美食看風景她大讚：像百貨公司

《三十而已》江疏影：找有點錢的是拜金？　「找30歲一無是處的男生就正確嗎」

21歲警遭撞「腦死器捐」遺愛人間　愛犬低頭道別...最後出勤身影曝

美衛生部長訪台倒數！川普再開砲北京「四散病毒」：簡直是恥辱

籲黎巴嫩領導階層「深刻改革」！　馬克宏承諾：援助不會落入貪腐之手

3周前染疫...母住院陷入昏迷　不知18歲兒游泳溺水已經身亡！

美衛生部長將來台！川普「轟中炮火猛開」　中國供應鏈不符規…就通通撤出

Switch賣翻+動森爆紅！疫情點燃宅經濟　任天堂2020財報Q1淨利暴增至6.4倍

炸到崩潰！黎巴嫩民眾不滿「政府釀人禍」　淚求法國「重新接手」救命

澳洲工廠「硝酸銨存量」是貝魯特4倍！　居民怒求搬遷：爆炸會摧毀整個城市

女高中生遭監禁1個月「靠遊戲機獲救」　扯出座間9屍命案恐怖巧合

怒控「政府疏失」釀爆炸！黎巴嫩掀示威　警方發射催淚瓦斯

快訊／川普簽行政命令！禁止美企與「抖音、微信」合作　45天後生效

美衛生部長訪台倒數！川普再開砲北京「四散病毒」：簡直是恥辱

摩洛哥優油大容量2790元→1538元！超划算3種用法　稻草髮就靠它

口罩販賣機復活！防疫情2度蔓延　柯文哲：市場有需要會推出

柯震東首次滑SUP立槳！「一開始就發生悲劇」蔡昌憲急求救：有沒有人啊？

雲端最前線／高市長補選白熱化！藍綠白「陸空戰齊發」

到站就到辦公室！冠德出手蓋　捷運秀朗橋站將現20層共構商辦

籲黎巴嫩領導階層「深刻改革」！　馬克宏承諾：援助不會落入貪腐之手

微軟被爆有意買下TikTok全球業務　字節跳動：消息不屬實

新疆一日再增27例本土病例　北京新發地疫情患者清零

米可白前夫「平民富翁」身價破億背景起底！　只有國中畢業…17年拼成豪門年賺4億

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

超市驚見最毒蜘蛛...咬一口「恐勃起4小時」

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

慶祝生日　閨蜜竟爬上床合體老公

爆乳女模全裸洗澎澎　手罩遮不住

即／俄亥俄州長確診　原本要見川普

即／川普簽行政命令！禁美企與「抖音、微信」合作

黎巴嫩孕婦進產房　老公錄下爆炸瞬間

瑪麗亞凱莉胞姐　控告母親性虐待

譚德塞喊話美國「重新考慮退出WHO」：重點不是錢

男遭炸飛「海漂30小時」全身鮮血狂流

美國3少年　帶AK步槍闖川普別墅

遞名片還要人教　「日本郭台銘」痛批大學生太廢

美股收紅　那指首破1萬1000點大關

更多熱門

相關新聞

日防衛白皮書將台灣劃在中國　日人怒嗆遭滲透

日防衛白皮書將台灣劃在中國　日人怒嗆遭滲透

由日本防衛省發表的2020年度防衛白皮書即將於8月中旬正式出版，然而在最新版本的防衛白皮書中，日方卻將描述到台灣的部分歸類在中國，讓台灣研究論壇會長永山英樹大動肝火，氣得在全球第一大連署請願網站「Change.org」上發起連署活動，名為「台湾不是中國領土！要求日本取消《防衛白皮書》出版！」，要求日方做出改善，該連署目前也已經獲得1000多人支持。

日本網友票選「最佳減肥法」

日本網友票選「最佳減肥法」

柴不想走路石化成雕像　住持扛回家

柴不想走路石化成雕像　住持扛回家

史上第一次！蔡英文登日本漫雜封面

史上第一次！蔡英文登日本漫雜封面

廣島原爆75週年　日本重申不簽禁止核武器條約

廣島原爆75週年　日本重申不簽禁止核武器條約

關鍵字：

日本東京日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

308萬→5676萬　非買不可？台南透天厝法拍　屋主加價18倍得標

快訊／米可白宣布離婚尾牙大王

米可白求歡遭拒　5年豪門婚無子

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

情趣用品店驚傳靈異！娃娃半夜轉身看鏡頭

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

枕邊人消失　米可白讓老公動肝火

草叢出現金黃色「會走路的石頭」

我要打三個！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍

米可白老公宣布離婚首發文「我們永遠是家人」

口罩搶光！藥局大賣場「買不到盒裝」　直擊詭異現象

3天2夜墾丁民宿花6萬！他怨：早餐泡麵+組合肉

下注徐若瑄！下秒傻眼..真的請到人

台新15.9億威力彩　彩券持有人身分曝

更多

最夯影音

更多
澎恰恰「負債2.4億」銀行存款剩500元　跟地下錢莊.高利貸借錢：越滾越大

澎恰恰「負債2.4億」銀行存款剩500元　跟地下錢莊.高利貸借錢：越滾越大
耳內長巨無霸「雙頭黑頭粉刺」美容師巧手夾出！網大讚：療癒

耳內長巨無霸「雙頭黑頭粉刺」美容師巧手夾出！網大讚：療癒

澎恰恰「宣布破產」負債2.4億！　公開致歉債主：家裡全數出盡

澎恰恰「宣布破產」負債2.4億！　公開致歉債主：家裡全數出盡

超狂！他０防護坐沙發飛上天　悠哉吃零食+看電視...驚百萬網

超狂！他０防護坐沙發飛上天　悠哉吃零食+看電視...驚百萬網

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面