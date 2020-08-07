女高中生遭監禁1個月「靠遊戲機獲救」　扯出座間9屍命案恐怖巧合

記者黃翊婷／綜合報導

44歲的後藤弘泰事業有成，是東京某公司的老闆，他在社群網站上結識女高中生靖子（化名），兩人相約7月4日在東京新宿區碰面，接著卻將人綑綁監禁；最後靖子透過遊戲機的上網功能報警，這才成功脫困。但辦案人員透露，後藤弘泰很有可能是受到神奈川縣座間9屍命案的影響，至於是否為模仿犯案，仍有待進一步調查釐清。

▲靖子和在網友後藤弘泰見面，卻遭綑綁監禁。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本案無關）

根據日本《NHK》報導，來自埼玉縣的靖子在東京與後藤弘泰碰面之後，隨即前往男方家中，結果一踏進屋內，手機就被搶走，還被用鋼索綑綁在房間的鐵柱上，在無法逃跑又沒有手機的情況，她急中生智，利用有上網功能的遊戲機登錄警局網頁報案，再透過電子郵件聯繫、說明狀況，總算在本月5日成功脫困，結束一個月的驚魂記。

幸好，靖子獲救後經過檢查，並沒有明顯外傷；而後藤弘泰面對警方詢問，也坦承上述犯行。不過，讓調查人員感到可怕的是，後藤弘泰犯案的動機，疑似是受到神奈川縣座間9屍命案影響，兩起案件同樣都是透過社群網站「鎖定」被害人，至於是否真的為模仿犯案，相關細節目前警方仍在調查當中。

▼▲白石隆浩涉嫌殺害9人，被移送時低著頭用雙手遮臉。（圖／CFP）

說起神奈川縣座間9屍命案，這是一起發生在2017年的連環殺人事件，主嫌白石隆浩當時27歲，他從2017年3月起利用推特與有自殺意圖的女性交流，並在同年8月22日至10月30日間殺害8女1男，唯一的男性死者還是第一名女性死者的男友。

日本網友看完整起案件發展，紛紛在相關新聞底下留言表示，「太可怕了，希望能針對社群網站使用進行相關規範」、「近幾年網路犯罪越來越多，是不是該立法了？」、「在網路上表現越溫柔的人，通常私底下反差都很大」、「真的是人不可貌相」。

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