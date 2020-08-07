他旁邊濺起高空水花　下秒驚覺「拍照小弟消失」竟成巨石堆斷屍…女友眼呆淚崩

▲弗萊明爬上大石頭拍照後，瞬間滑落死亡。（圖／翻攝自臉書Swim Ulster下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國愛爾蘭日前在一處著名的風景區，發生一起驚悚的意外。一名15歲的少年攀爬上一顆大石頭拍照，未料在下來時，因為石頭長了些許的青苔與潮濕，導致他直接滑落瀑布，一旁地的觀光客原先以為只是一塊大石頭墜落，沒想到竟然看到一具面朝下的屍體。

根據英國《每日星報》報導，15歲少年弗萊明（Lewis Fleming）當時在威克洛一處（Wicklow）風景區拍照，環境因為瀑布而相當濕滑，其他觀光客在拍照時也不敢過度攀爬，但弗萊明仍調皮地爬上一塊大石頭上，卻沒想到下一秒整個人卻失去身影。

▲弗萊明在親友中是相當活潑可愛的少年。

目擊者表示，「當時我以為只是一顆巨大的石頭墜落濺起水花，卻沒想到竟然是一個人掉下去」。據悉，弗萊明在攀爬時，掉落了121公尺高的瀑布，跌落之後當場死亡，有些人第一時間上前查看，也都目睹到弗萊明的屍體。

當地警方表示，該風景區鮮少發生意外，研判應該是因為石面濕滑導致於滑倒跌落，目前已經協助家屬處理後事。弗萊明的親友得知消息後感到相當悲傷，「他是一個很可愛的年輕人，積極參加球隊、田徑活動、游泳，他的離去讓大家相當不捨。」

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