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澳洲工廠「硝酸銨存量」是貝魯特4倍！　居民怒求搬遷：爆炸會摧毀整個城市

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▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，迄今超過100人死亡，4000多人受傷，且有多人失蹤 。（圖／路透）

▲貝魯特港爆炸後被夷為平地 。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

黎巴嫩貝魯特港爆炸造成至少137人死亡、5000人受傷，港口直接被炸沉；當局將爆炸原因指向囤放在港邊倉庫的2750噸硝酸銨。這起事故讓澳洲紐卡素市（Newcastle）民眾群起抗議，要求設在該地的硝酸銨工廠搬走；據了解，該廠的硝酸銨存量是貝魯特港的4倍。

根據《ABC》報導，澳洲化學大廠奧瑞卡（Orica）在紐卡索港旁的庫拉崗島（Kooragang Island）存放了6000至1.2萬噸的硝酸銨，是貝魯特港的4倍之多，若是爆炸可能會摧毀整個紐卡素市，造成周遭4萬多位居民嚴重傷亡。

當地化學工程師克雷格（Keith Craig）表示，「在這樣一個地方生產、儲存這種危險物質是完全不合適的，如果奧瑞卡發生事故，會造成很大的傷害，就連雪梨可能都會聽到爆炸聲。」地方組織長期以來持續向工廠提出抗議，要求工廠搬遷或是減少生產量。

奧瑞卡公司在聲明中指出，該工廠數千噸的硝酸銨都有按照政府規定的程序存放，「硝酸銨的儲存區是防火的，全部都是使用非易燃材料建造，儲存區周圍的禁區都是沒有可燃源的。」奧瑞卡公司強調，庫拉崗島上的工廠在過去51年從未發生過任何硝酸銨意外。

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