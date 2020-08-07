清奈港700噸硝酸銨存5年　印度海關火速查扣

▲清奈是印度東南部的城市，擁有深厚的歷史背景。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

自從硝酸銨（ammonium）引發這次黎巴嫩爆炸案後，各國政府開始加強對於這項化學材料的安全控管。印度清奈（Chennai）港自2015年開始，就在倉庫存放累計超過700噸的硝酸銨。當地政黨芒果黨 （Pattali Makkal Katchi）黨魁拉馬杜斯（S. Ramadoss）6日呼籲政府，必須要盡快處置庫存的大量硝酸銨，以免再次發生慘劇。

சென்னை துறைமுகத்தை ஒட்டிய கிடங்கு ஒன்றில் 740 டன் அமோனியம் நைட்ரேட் எனும் வெடிமருந்து 5 ஆண்டுகளாக இருப்பு வைக்கப்பட்டிருப்பதாக வெளியாகியுள்ள செய்தி மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது. லெபனான் நாட்டில் மிகப்பெரிய வெடிவிபத்து ஏற்பட்டதற்கு இந்த வெடிமருந்து தான் காரணமாகும்!#ChennaiHarbour — Dr S RAMADOSS (@drramadoss) August 6, 2020

他表示，「在清奈港存儲的大量硝酸銨一樣有發生爆炸的風險。為了避免悲劇重演，倉庫內的硝酸銨必須要被安全地處置，可以堆肥或挪作他用。」

貝魯特於4日因存放2750噸的硝酸銨意外引爆，已經造成157人死亡和超過5000人受傷。

印度政府回應，「關稅中央委員會（CBIC）已經引導海關火速前往國內各港口、倉儲，在48小時內查核所有具爆炸性的危險物質，是否符合防火安全標準，確保化學物質不會危害民眾的安全及財產。」

清奈港官方也補充說，這批硝酸銨在2015年由斯里安曼化學公司（Sri Amman Chemicals）從南韓非法進口，有7噸因同年年底的洪災而損壞，其餘則已經藉由網路拍賣銷售，「硝酸銨儲存在36個各20噸重的集中貨櫃箱，目前已經移交海關管理一段時間，不在清奈港存放。」

清奈港原名馬德拉斯港，是印度在孟加拉灣最大的港口，被稱作南印門戶，負責出口花崗岩、礦石、花生，每年有將近60萬噸的進口量，同時也是印度最早開發的五大遊輪停靠港口。印度第一艘遊輪——AMET陛下，就是在2011年6月8日從清奈港出發。