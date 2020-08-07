籲黎巴嫩領導階層「深刻改革」！　馬克宏承諾：援助不會落入貪腐之手

▲法國總統馬克宏前往黎巴嫩訪問，承諾提供援助，且援助不會落入「貪腐之手」。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於4日發生大規模爆炸，釀成145死，逾5千人受傷，全國進入為期2周的緊急狀態。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）第一時間對於前殖民地伸出援手，6日稍早也親自抵達訪問。他呼籲，黎巴嫩領導階層必須回應民眾訴求，實施「深刻改革」才能獲得重建資金，也保證援助不會落入「貪腐之手」。

黎巴嫩民眾指控，政府不但長期貪腐，也犯下忽視與管理不當的失職行為，才會導致2013年沒收的2750噸硝酸銨（ammonium nitrate）爆炸，釀成慘劇。

綜合《路透社》、BBC報導，馬克宏表示，黎巴嫩需要「新政治秩序」，領導階層也必須實施「深刻改革」，結束猖獗的貪腐，回應民眾訴求，才能獲得援助資金。他承諾，將於未來幾天宣布國際援助會議事宜，並達到「透明管理」，把援助直接送往人民、NGO以及前線救援組織手中。

▲馬克宏也呼籲針對爆炸案展開國際調查。（圖／達志影像／美聯社）



馬克宏提到，黎巴嫩中央銀行也必須接受審查，世界銀行與聯合國將會參與其中，「如果不實施改革，黎巴嫩會繼續向下沉沒。這裡需要政治改革，這場爆炸應該成為新時代的開端」。他預告，9月將回到黎國更新近況，也呼籲國際社會針對爆炸案發起調查，「避免事態隱匿和疑慮蔓延」。

馬克宏此行與黎巴嫩所有政治派系會晤，其中也包括伊朗支持、把持黎國政壇的真主黨（Hezbollah）。他呼籲真主黨發揮影響力，施壓當局實施改革，並替黎巴嫩的利益著想，而非追求伊朗的好處。

馬克宏在貝魯特步行時，被大批民眾團團包圍，懇求協助幫忙、譴責領導人。一位居民大喊，「幫幫我們，你是我們唯一的希望！」另一人說，「請不要把錢給了我們貪腐的政府，我們再也受不了了！」

馬克宏回應，「我向你保證，這（重建）援助將不會落入貪腐之手。我看得見你臉上的表情，悲傷與痛苦。這就是我在這裡的原因」。

▲黎巴嫩貝魯特4日發生大爆炸，進一步重創這個「逼近崩潰邊緣」的國家。（圖／達志影像／美聯社）



法國已經派遣三架飛機，送來救難人員與醫療物資，第四架飛機也正在路上。此外，一架海軍直升機航空母艦將載來法國調查人員與更多物資，預計下周抵達。

根據黎巴嫩官媒，當局發起調查以後，已有16人遭到拘留。軍事法庭政府代表、法官阿奇克（Fadi Aqiq）表示，超過18名港口與海關官員、倉庫維修人員接受偵訊。

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