日防衛白皮書將台灣劃在中國　愛台日人怒嗆「遭滲透」　千人連署要求撤回！

▲目前已有上千人參加連署活動。（圖／翻攝自change.org）



記者王佩翊／綜合報導

由日本防衛省發表的2020年度防衛白皮書即將於8月中旬正式出版，然而在最新版本的防衛白皮書中，日方卻將描述到台灣的部分歸類在中國，讓台灣研究論壇會長永山英樹大動肝火，氣得在全球第一大連署請願網站「Change.org」上發起連署活動，名為「台湾不是中國領土！要求日本取消《防衛白皮書》出版！」，要求日方做出改善，該連署目前也已經獲得1000多人支持。

永山英樹在連署文中寫道，日本防衛省在2020版的防衛白皮書中，出現嚴重錯誤， 該白皮書以「一個中國」的立場將台灣歸為中國領土的一部份。據悉，日方在防衛白皮書的第Ⅰ部第2章「對於各外國的防衛政策等」，分別針對「美國」「中國」「朝鮮半島」「俄羅斯」等國家進行情勢解說，但卻沒有以「台灣」為題的章節，而是將台灣納入「中國」的章節中作記述。

此外，在「中國軍配置」的圖表中，防衛省以各種顏色標註亞洲內的中國地區，中國以外的國家則是以灰色標示，但其中卻以粉紅色標註台灣。連署內容更提到，「其它還有『中國軍事力強化的目的，是為了阻止台灣獨立以及來自外國軍隊對台灣獨立的支援，發揮更大的能力』記述，使用『台灣獨立』的文字記述，將台灣歸為中國領土中的一部份。」

永山英樹認為，日本政府並沒有承認台灣是中國的一部份，然而防衛省卻無視這個前提，替中國政府進行政治宣傳，並將這份「錯誤百出」的防衛白皮書硬塞給國民，這簡直就是中共代理人滲透進防衛省內部的證據。

連署書在最後寫道，「台灣是台灣人的國家，絕不是中國領土的一部份」同時嚴正要求日本防衛大臣河野太郎修正防衛白皮書的錯誤記述，如若日本防衛省不接受該要求，那麼連署團體將會進一步要求取消出版2020版的防衛白皮書。