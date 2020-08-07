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美衛生部長訪台　國會「台灣連線」議員：應再派閣員弔唁李登輝

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▲▼故總統李登輝追思會場。（圖／翻攝總統府Flickr）

▲故總統李登輝追思會場。（圖／翻攝總統府Flickr）

實習記者林宣佑／綜合報導 

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日訪台，引起北京強烈不滿。阿札爾是《台灣旅行法》生效後，首位來台的閣員。促成《台灣旅行法》的國會「台灣連線」議員對此表示大力支持，美國參議院軍事委員會主席英霍夫（Jim Inhofe）致函蓬佩奧，要求閣員訪台弔唁李登輝。

阿札爾是1979年來，來台層級最高的美國官員。訪台期間，將與總統蔡英文和衛福部長陳時中會面，討論台灣的成功防疫經驗。阿札爾曾多次在公開場合呼籲讓台灣加入世界衛生大會，他在受訪時表示，希望強化美台之間在全球衛生及經濟上的合作。

根據《美國之音》報導，美國國會兩黨議員皆對這次出訪有正面評價，共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）在受訪時說，「這非常好，與去年通過的立法方向一致，這將是一個非常具有希望的信號。」

長期致力於美台事務的議員英霍夫還透露，他已致函美國務卿蓬佩奧，希望可以安排閣員級的官員到台灣弔唁前總統李登輝。英霍夫表示還不確定人選，「他們正在討論中，我的要求是必須是閣員級」。

在美中軍事、貿易、科技等領域相互對抗之際，台灣問題是兩國之間最敏感的議題。美國智庫戰略與國際研究中心中國項目專家葛來儀向《華爾街日報》表示，「美國和台灣之間有幾件事需要總統批准，軍售是其一，另一個就是閣員部長的訪問。」中國外交部發言人汪文斌強調，中方敦促美方「停止一切形式的美台官方往来」。

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