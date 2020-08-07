美衛生部長將來台！川普「轟中炮火猛開」　中國供應鏈不符規…就通通撤出

▲美國總統川普批評中國處理疫情的方式。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）9日將訪問台灣，激化北京與華府的緊張關係。美國總統川普在當地時間6日再度批評中國處理新冠肺炎的方法，導致全球超過70萬人喪生，他試圖將國內疫情失控和經濟衰退的焦點轉移到中國。

根據路透社報導，川普的支持率持續下降，在11月總統選舉民調中落後民主黨的候選人拜登（Joe Biden）。他在公開場合批評，「中國限制病毒在境內傳播，卻刻意讓它傳到全世界，相當可恥！」他說，「無論是因為無能還是刻意為之，中國所為都非常可怕。」川普政府持續打壓中國企業和出口。

拜登5日表示，美國商務部公布的數據顯示，美國6月的中美貿易逆差擴大了5％。這項結果指出，兩個世界最大經濟體1月簽署的中美貿易協議可能「失敗」。

川普6日還簽署一項行政命令，要求從中國撤回用來製造藥品或醫療設備的原物料和供應鏈。白宮高級顧問建議，將在美國做生意，但不符合審計要求的中國公司逐出。

美國衛生部長阿薩爾是自1979年台美斷交後，美國來台層級最高的官員。他曾在5月18日世界衛生大會（WHA）上發言，「最重要的是，將台灣納入觀察員加入會議，提出值得效仿的觀點。」他對今年世衛仍禁止台灣參加會議感到失望。台灣外交部也聲明，阿薩爾是「台灣堅定的朋友」。